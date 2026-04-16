İsrail Lübnan’da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!

İsrail ordusu tarafından, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 196'ya yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan’a başlattığı saldırılarını devam ettiriyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından, son duruma ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 196'ya, yaralı sayısı ise 7 bin 185'e çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 172’Sİ ÇOCUK!

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 172'sinin çocuk, 260'ının ise kadın olduğu ifade edildi. İsrail saldırılarında, ayrıca 93 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 225'e çıktığı belirtildi.

6 HASTANE HİZMET DIŞI KALDI!

İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda, 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı ve 109 ambulansın ise kullanılamayacak hale geldiği bildirildi.

Lübnan İsrail ile teması reddetti! “Saldırılar sürerken görüşme yok”Lübnan İsrail ile teması reddetti! “Saldırılar sürerken görüşme yok”

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 167'ye yükseldiğini bildirmişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Son Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkes
Son Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkes
Ünlü çikolata devi iflas etti: Son çikolata satılana kadar açık kalacak
Ünlü çikolata devi iflas etti: Son çikolata satılana kadar açık kalacak