İsrail Lübnan’da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!

İsrail ordusu, Lübnan’a başlattığı saldırılarını devam ettiriyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından, son duruma ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 196'ya, yaralı sayısı ise 7 bin 185'e çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 172’Sİ ÇOCUK!

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 172'sinin çocuk, 260'ının ise kadın olduğu ifade edildi. İsrail saldırılarında, ayrıca 93 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 225'e çıktığı belirtildi.

6 HASTANE HİZMET DIŞI KALDI!

İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda, 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı ve 109 ambulansın ise kullanılamayacak hale geldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 167'ye yükseldiğini bildirmişti. (AA)