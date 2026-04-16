Lübnan İsrail ile teması reddetti! “Saldırılar sürerken görüşme yok”

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın, İsrail’in saldırıları devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği öne sürüldü. Kararın, hem sahadaki askeri gerilim hem de Lübnan’daki siyasi dengeler nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın, İsrail’in ülkeye yönelik saldırıları sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile doğrudan görüşme yapmayı reddettiği bildirildi. İsrail basınına konuşan Lübnanlı bir kaynak, Avn’ın bu kararı alırken hem güvenlik koşullarını hem de iç siyasi hassasiyetleri göz önünde bulundurduğunu ifade etti.

Kaynağa göre Avn, İsrail’in askeri operasyonları devam ederken yapılacak bir görüşmenin Lübnan kamuoyunda ciddi tepki yaratacağının farkında. Ülkede zaten derin olan siyasi kutuplaşmanın böyle bir adımla daha da artabileceği değerlendiriliyor.

GÜVEN SORUNU VAR

Aynı kaynak, görüşmenin kapsamına dair belirsizliklerin de Avn’ın tutumunda etkili olduğunu belirterek, “Somut bir çerçevesi olmayan ve sonuç üretme ihtimali düşük bir temasın parçası olmak istemiyor” dedi.

Öte yandan, görüşmeye ilişkin iddiaların basına sızması ve bazı İsrailli yetkililer tarafından dile getirilmesi de Beyrut yönetiminde rahatsızlık yarattı. Kaynak, bu durumun güven sorununu artırdığını ve Avn’ın kararını pekiştirdiğini aktardı.

LÜBNAN İDDİALARI YALANLADI

İsrail cephesinde ise İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Netanyahu ile Avn arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini öne sürmüştü. Ancak Lübnanlı resmi kaynaklar, böyle bir telefon görüşmesine dair ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını açıkladı.

Lübnan tarafı, mevcut koşullarda önceliğin İsrail’in saldırılarını durdurması olduğunu vurgularken, diplomatik temasların ancak bu şart sağlandıktan sonra anlamlı olabileceğine dikkat çekiyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

