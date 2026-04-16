Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Pakistan heyeti İran'da

Ortadoğu’da kırılgan ateşkes sürecine ilişkin diplomatik temaslar hız kazanırken, Pakistan’ın arabuluculuk girişimi dikkat çekti. Genelkurmay Başkanı Asım Münir başkanlığındaki heyetin Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya gelmesi, İran ile ABD arasında yeniden müzakere zemini oluşturulabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir liderliğindeki diplomatik heyet, İran ile ABD arasında olası yeni bir müzakere sürecini canlandırmak amacıyla Tahran’da temaslarda bulundu. Görüşmeler, kırılgan ateşkes döneminin sona ermesine kısa bir süre kala gerçekleşirken, bölgesel aktörlerin diplomatik çabalarını hızlandırdığı görülüyor.

İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelen Münir’in, Washington’dan iletildiği belirtilen yeni mesajları İran tarafına aktardığı öne sürüldü. İslamabad’da yapılan ilk temasların sonuçsuz kalmasının ardından sürecin yeniden hareketlendiği ifade edildi.

BAŞBAKAN DİPLOMASİ TURUNA ÇIKTI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in ise Körfez ülkelerini kapsayan dört günlük bir diplomasi turuna çıkarak bölgesel destek arayışlarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Şerif’in, ateşkes süresi dolmadan kalıcı bir anlaşma zemini oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

LÜBNAN-İSRAİL MÜZAKERELERİ BAŞLADI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Lübnan ile İsrail arasında yeni bir görüşme sürecinin başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, bölgedeki diplomatik girişimlere yeni bir boyut kazandırdı. Lübnanlı yetkililer başlangıçta iddiaları reddetse de daha sonra görüşme sürecini doğruladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn, İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı ile yaptığı görüşmede, İsrail ile talep edilen ateşkesin “doğrudan müzakerelere zemin oluşturabileceğini” ifade etti.

TRUMP 2 GÜN VERDİ

Trump ise İran ile yürütülen gerilimin sona yaklaştığını belirterek, “dünyanın iki gün içinde önemli gelişmelere hazır olması gerektiğini” söyledi. ABD’li yetkililer de müzakere sürecinin İslamabad’da devam edebileceğine işaret etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Anlaşma ihtimaline dair iyimseriz. Sürecin ilerleyişinden memnunuz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

