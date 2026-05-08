Hürmüz’de gece operasyonu: İran, yabancı tankere baskın düzenledi

İran, “ülkenin petrol ihracatını hedef aldığı” gerekçesiyle yabancı bandıralı bir petrol tankerine operasyon düzenledi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen baskında İranlı deniz komandolarının “Ocean Koi” isimli gemiye çıkarak kontrolü ele aldığı anlara ait görüntüler yayımlandı.

İran ile Körfez hattındaki gerilim yeni bir gelişmeyle yeniden yükseldi. İran resmi makamları, “Ocean Koi” adlı yabancı petrol tankerine yönelik askeri müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

İran basınında yer alan bilgilere göre operasyon, İran Deniz Kuvvetleri bünyesindeki özel deniz komandoları tarafından gerçekleştirildi. Yetkililer, tankerin bölgedeki mevcut gerilim ortamını fırsata çevirerek İran’ın petrol sevkiyatına zarar vermeye çalıştığını öne sürdü.

GÖZLER TEKRAR HÜRMÜZ'E ÇEVRİLDİ

Operasyonun tam konumu ve zamanına ilişkin resmi ayrıntılar paylaşılmazken, yayımlanan görüntüler dikkat çekti. Gece karanlığında sürat tekneleriyle tankere yaklaşan İranlı komandoların, kısa sürede gemiye çıkarak kontrolü sağladığı görüldü.

Müdahalenin ardından “Ocean Koi” isimli tankerin İran’ın güney kıyılarına doğru çekildiği bildirildi. Olayın ardından bölgede güvenlik alarmı yükselirken, uluslararası deniz ticaretine etkileri konusunda da endişeler arttı.

Körfez’de son dönemde artan tanker krizleri ve karşılıklı suçlamalar nedeniyle gözler yeniden Hürmüz Boğazı çevresine çevrildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

