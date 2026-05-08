Hürmüz'de yine alevler yükseldi! ABD İran gemisini vurdu

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, ABD Donanması’nın İran bayraklı bir ticari tekneyi hedef aldığını duyurdu. Habere göre saldırı, Hürmüz Boğazı ile Umman’daki Makran Denizi açıklarında meydana geldi.

Arakçi Pekin'deyken gerçekleşti! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu

Minab kenti yakınlarında seyreden yük gemisinin saldırının ardından alev aldığı belirtildi. Gemide bulunan 15 denizciden 10’unun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, 5 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yerel ekiplerin ve arama-kurtarma timlerinin kayıp denizcilere ulaşmak için bölgede çalışma başlattığı bildirildi.

Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının yaşandığı Hürmüz Boğazı dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Bölgede son dönemde artan askeri hareketlilik, uluslararası kamuoyunda yeni bir gerilim endişesine yol açtı.