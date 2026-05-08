Hürmüz'de yine alevler yükseldi! ABD İran gemisini vurdu

Hürmüz'de yine alevler yükseldi! ABD İran gemisini vurdu
Yayınlanma:
İran basını, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı yakınlarında İran bayraklı bir ticari tekneye saldırı düzenlediğini öne sürdü. Saldırıda 10 denizcinin yaralandığı, 5 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Olay sonrası bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, ABD Donanması’nın İran bayraklı bir ticari tekneyi hedef aldığını duyurdu. Habere göre saldırı, Hürmüz Boğazı ile Umman’daki Makran Denizi açıklarında meydana geldi.

Arakçi Pekin'deyken gerçekleşti! Hürmüz'de Çin gemisi vurulduArakçi Pekin'deyken gerçekleşti! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu

Minab kenti yakınlarında seyreden yük gemisinin saldırının ardından alev aldığı belirtildi. Gemide bulunan 15 denizciden 10’unun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, 5 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yerel ekiplerin ve arama-kurtarma timlerinin kayıp denizcilere ulaşmak için bölgede çalışma başlattığı bildirildi.

Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının yaşandığı Hürmüz Boğazı dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Bölgede son dönemde artan askeri hareketlilik, uluslararası kamuoyunda yeni bir gerilim endişesine yol açtı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Dünya
ABD’den İran’a açık çağrı: Bugün cevap vermelerini bekliyoruz
ABD’den İran’a açık çağrı: Bugün cevap vermelerini bekliyoruz
Trump gizli UFO dosyalarını açtı! Ay görevinden esrarengiz görüntüler ortaya çıktı
Trump gizli UFO dosyalarını açtı! Ay görevinden esrarengiz görüntüler ortaya çıktı