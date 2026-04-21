Beyaz Saray teyakkuzda İran heyeti bekleniyor

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, bir uzlaşma sağlanamaması halinde İran’ın köprü ve enerji santrallerini vuracağını ilan ederken, taraflar Çarşamba günü dolacak ateşkes öncesi İslamabad’da bir araya gelmeye çalışıyor. Beyaz Saray "yarın imza" beklediğini duyururken, Tahran yönetimi masaya oturmak için ABD ablukasının tamamen kaldırılmasını şart koşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen süreçte bir uzlaşmaya varılamaması durumunda, ülkedeki köprüleri ve enerji santrallerini hedef alan yeni bir bombardıman dalgası başlatacağını açıkladı. Bu tehdidin gölgesinde, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Salı sabahı İslamabad’a hareket ediyor. Trump, daha önce ateşkesi uzatmayı düşünmediğini söylemesine rağmen, Pazartesi günü aldığı kararla Salı günü dolacak süreyi Çarşamba akşamına kadar çekti.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN "ABLUKA KALKSIN" ŞARTI

Axios’un haberine göre, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney görüşmelere yeşil ışık yaktı ancak İran Devrim Muhafızları’nın baskısı nedeniyle müzakere süreci gecikti. İranlı yetkililer, ABD ablukası tamamen sona ermeden masaya oturulmayacağı yönünde görüş bildirirken, İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sürece dair net bir çerçeve çizdi. Galibaf, "İran'ın tehditlerin gölgesinde müzakere etmeyeceğini" ifade etti. Tahran yönetimi, dünya basınında yer alan iddiaları henüz resmi olarak doğrulamış değil.

BEYAZ SARAY’DA 24 SAATLİK TEYAKKUZ

Beyaz Saray, Tahran’dan müzakere ekibinin İslamabad’a hareket edip etmeyeceğine dair bir işaret bekleyerek tüm Pazartesi gününü teyakkuzda geçirdi. Trump'ın "Yarın anlaşma imzalanacak" açıklamalarına karşın, İran heyetinin katılımı belirsizliğini koruyor. ABD tarafı, diplomatik çözüm için taraflara fiilen bir gün daha kazandırırken, taraflar arasındaki ateşkesin uzatılması en olası çözüm yolu olarak değerlendiriliyor.

KRİTİK HEYET YOLA ÇIKTI: KUSHNER VE WITKOFF DA BÖLGEDE

Dini liderin yeşil ışık yaktığı iddialarının ardından ABD diplomasisi bölgedeki temsilci sayısını artırdı. Başkan Yardımcısı Vance’in yanı sıra Trump’ın özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner da görüşmelere katılmak üzere bölgeye hareket etti. Axios'a konuşan kaynaklar, heyetin yola çıkış saatinin kesinleştiğini ve Çarşamba günü dolacak süre öncesinde trafiklerin hızlandığını bildirdi. Anlaşmazlıkların sürdüğü bu dar zaman diliminde tam kapsamlı bir anlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı, İslamabad'daki görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

