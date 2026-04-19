Ateşkes pamuk ipliğinde! Hürmüz kapandı savaş senaryosu geri döndü
ABD basınının aktardığına göre Başkan Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatma kararı sonrası Beyaz Saray’da üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Washington ile Tahran arasındaki gerilim kritik eşiğe ulaşırken, ateşkesin sona ermesine sayılı günler kaldı.

ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir krize evrildi. ABD basınından Axios’un iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın boğazı yeniden kapatma kararı sonrası Beyaz Saray’da kritik bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Haberde, Washington ile Tahran arasındaki tansiyonun “kritik bir aşamaya” ulaştığı vurgulanırken, mevcut ateşkesin üç gün içinde sona erecek olması endişeleri artırdı. Taraflar arasında planlanan ikinci tur müzakereler için ise henüz net bir tarih belirlenmiş değil.

SAVAŞ İHTİMALİ YENİDEN GÜNDEMDE

Axios’a konuşan kaynaklar, kısa süre içinde diplomatik ilerleme sağlanamaması halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, bölgede halihazırda kırılgan olan dengeleri daha da riskli hale getiriyor.

İRAN'DAN "MÜZAKERE YOK" MESAJI

Öte yandan İran medyasında yer alan değerlendirmelerde, ABD ile yeni bir müzakere sürecinin yakın zamanda başlamasının beklenmediği belirtildi. Özellikle pazartesi günü yapılacağı öne sürülen görüşmelerin gerçekleşmeyeceği ifade edildi.

SÜREÇ NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

Krizin fitilini ateşleyen gelişmeler, ateşkes sürecinde yaşandı. İran daha önce Hürmüz Boğazı’nı yeniden açtığını duyururken, Trump ise buna rağmen “ablukanın süreceğini” açıklamıştı. Bu karşılıklı hamlelerin ardından Tahran yönetimi, son dakika kararıyla boğazı yeniden kapattığını ilan etti.

Dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki bu gelişme, yalnızca bölgesel değil küresel etkiler doğurabilecek bir kriz olarak değerlendiriliyor. Şimdi gözler, önümüzdeki 72 saat içinde taraflardan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

