İran savaşı öncesi kurulmuş! İsrail’in Irak’taki gizli üssü ortaya çıktı

The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürdü.

Haberde, İsrail'in, karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İRAN SAVAŞI ÖNCESİ KURULMUŞ!

İsrail'in burada özel kuvvetler konuşlandırdığı, söz konusu tesisin İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İsrail'in bu karakolu İran'a yönelik saldırıların hemen öncesi ABD'nin bilgisi dahilinde inşa ettiği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA YOK

Irak medyasının, bir çobanın söz konusu bölgede helikopter uçuşları da dahil olağandışı askeri faaliyetler gördüğünü bildirdiğini ve Irak ordusunun durumu araştırmak üzere bölgeye asker gönderdiğini yazdığı aktarılan haberde, İsrail'in hava saldırılarıyla bu askerleri uzak tuttuğu savunuldu.

İsrail ordusu, konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. (AA)