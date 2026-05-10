İran savaşı öncesi kurulmuş! İsrail’in Irak’taki gizli üssü ortaya çıktı

İran savaşı öncesi kurulmuş! İsrail’in Irak’taki gizli üssü ortaya çıktı
Yayınlanma:
İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu ve bunu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürdü.

Haberde, İsrail'in, karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İRAN SAVAŞI ÖNCESİ KURULMUŞ!

İsrail'in burada özel kuvvetler konuşlandırdığı, söz konusu tesisin İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İsrail'in bu karakolu İran'a yönelik saldırıların hemen öncesi ABD'nin bilgisi dahilinde inşa ettiği kaydedildi.

İsrail’in alıkoyduğu Sumud aktivistleri serbest bırakılıyor!İsrail’in alıkoyduğu Sumud aktivistleri serbest bırakılıyor!

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA YOK

Irak medyasının, bir çobanın söz konusu bölgede helikopter uçuşları da dahil olağandışı askeri faaliyetler gördüğünü bildirdiğini ve Irak ordusunun durumu araştırmak üzere bölgeye asker gönderdiğini yazdığı aktarılan haberde, İsrail'in hava saldırılarıyla bu askerleri uzak tuttuğu savunuldu.

İsrail ordusu, konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Dünya
Peter Magyar resmen Macaristan Başbakanı oldu
Peter Magyar resmen Macaristan Başbakanı oldu
Putin, Zelenski ile görüşme şartını duyurdu
Putin, Zelenski ile görüşme şartını duyurdu