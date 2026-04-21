Dışişleri Bakanlığı 'tarihi gelişmeyi' açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Kerkük vilayetine Türkmen bir valinin seçilmesini “kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişme” olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük valiliğine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’nın seçilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

DIŞİŞLERİ'NDEN TARİHİ GELİŞME VURGUSU

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük’e Türkmen bir vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir”

Bakanlık, bu durumu aynı zamanda “Irak’ın ve Kerkük’ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlar bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi” olarak değerlendirdi.

Kerkük-Ceyhan hattında petrol akışı yeniden başladıKerkük-Ceyhan hattında petrol akışı yeniden başladı

“ADİL VE HAKKANİYETE UYGUN BİR KAZANIM”

Kerkük’te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşılmasının, sadece Türkmenler için değil, Kerkük’ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanım olduğu kaydedildi. Açıklamada, gelişmenin Irak’ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunması temennisinde bulunuldu.

Kerkük'e Türkmen Vali seçildi: Değişim 102 yıl sonra geldiKerkük'e Türkmen Vali seçildi: Değişim 102 yıl sonra geldi

NE OLMUŞTU?

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Kerkük vilayeti valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’ya valilik atama kararnamesini teslim etmişti. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçerken, Kerkük İl Meclisi 17 Nisan’da yapılan oturumda Muhammed Seman Ağa’yı vilayet valisi olarak seçmişti.

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Dünya
Ateşkesin bitmesine ramak kalmışken... ABD heyetinden İran'la müzakere hamlesi
Ateşkesin bitmesine ramak kalmışken... ABD heyetinden İran'la müzakere hamlesi
Gerekçe İran savaşı: Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Gerekçe İran savaşı: Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı