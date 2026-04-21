Dışişleri Bakanlığı 'tarihi gelişmeyi' açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük valiliğine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’nın seçilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

DIŞİŞLERİ'NDEN TARİHİ GELİŞME VURGUSU

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük’e Türkmen bir vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir”

Bakanlık, bu durumu aynı zamanda “Irak’ın ve Kerkük’ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlar bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi” olarak değerlendirdi.

“ADİL VE HAKKANİYETE UYGUN BİR KAZANIM”

Kerkük’te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşılmasının, sadece Türkmenler için değil, Kerkük’ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanım olduğu kaydedildi. Açıklamada, gelişmenin Irak’ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunması temennisinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Kerkük vilayeti valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’ya valilik atama kararnamesini teslim etmişti. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçerken, Kerkük İl Meclisi 17 Nisan’da yapılan oturumda Muhammed Seman Ağa’yı vilayet valisi olarak seçmişti.

(AA)