Kerkük'e Türkmen Vali seçildi: Değişim 102 yıl sonra geldi

Irak'ın zengin petrol kenti Kerkük'te uzun süredir devam eden siyasi çıkmaz, Kürt, Arap ve Türkmen partileri arasındaki anlaşmayla çözüldü.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük Valiliği makamını yapılan mutabakat gereği Türkmenlere devretti. Mevcut Vali Rebwar Taha’nın istifasının ardından Kerkük İl Meclisi’nde yapılan oylamayla Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Samaan Ağa kentin yeni valisi oldu.

T24'ten Namık Durukan'ın haberine göre, Kürtlerin iki büyük partisi olan KDP ile KYB arasındaki valilik ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine dayanan anlaşmazlıklar, Kerkük’te yeni bir dönemin kapısını araladı. KYB’nin adayı Nizar Amedi’nin Araplar ve Türkmenlerin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, KYB Kerkük’te dönüşümlü valilik modelini kabul etti.

Bu doğrultuda meclis üyeleri, Kerkük İl Meclis Başkanı Muhammed İbrahim Hafız’ın acil çağrısıyla olağanüstü gündemle toplandı ve Muhammed Samaan Ağa’yı kentin yeni valisi olarak seçti.

Yapılan oylamada meclis üyelerinin çoğunluğunun desteğini alan Muhammed Samaan Ağa, kentin en yüksek idari makamına oturdu. Varılan siyasi mutabakata göre KYB, valilik makamından çekilmesine karşılık olarak Merkez ve Dakuk kaymakamlıkları, polis müdürlüğü ve vali yardımcılığı görevlerini üstlenecek.

Irak’ta IŞİD için çalışanlara operasyon: 9 gözaltı

Gece saatlerinde toplanan meclisin onayladığı dönüşümlü yönetim modeline göre, gelecek yılın başında valilik koltuğu Türkmenlerden alınarak Araplara devredilecek; daha sonraki süreçte ise Kürtler İl Meclis Başkanlığı görevini üstlenecek.

DEĞİŞİM 102 YIL SONRA GELDİ

Muhammed Samaan Ağa’nın göreve gelmesi, Kerkük’te tarihi bir kırılma noktası oldu. Türkmenler, 1924 yılından bu yana ilk kez bu kentte valilik koltuğuna oturma hakkı kazanarak 102 yıllık arayı sonlandırdı. Seçilmesinin ardından hem Türkçe hem de Arapça bir basın açıklaması yapan Vali Ağa, "Bugün Kerkük’te bu tarihi süreci, 100 yıllık bir hasreti giderdik. Bütün Türkmen milletinin gözü aydın olsun. Artık bir Türkmen, Kerkük Valisidir" ifadelerini kullandı.

Ağa, kendisini sadece bir kesimin değil; Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyan tüm Kerküklülerin "hizmetkarı" olarak tanımladı. Kentteki yakıt ve elektrik krizini çözmeyi, çiftçi haklarını korumayı, petrodolar gelirlerini takip etmeyi ve gençlere iş imkanları yaratmayı öncelikli hedefleri arasına koyan yeni Vali, "Kerkük bir gül demetidir. Bu demetin her bir rengini koruyarak hizmet edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.