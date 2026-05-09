Hantavirüs paniği bitmeden yeni virüs geldi! Lüks gemide 115 kişiye bulaştı

Karayipler turuna çıkan lüks yolcu gemisi “Caribbean Princess”, bu kez tatil görüntüleriyle değil salgın alarmıyla gündeme geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), gemide yayılan "norovirüs" nedeniyle 102 yolcu ile 13 mürettebatın hastalandığını doğruladı.

28 Nisan’da Florida’daki Fort Lauderdale Limanı’ndan hareket eden dev kruvaziyerin 13 günlük Karayip turunu tamamladıktan sonra 11 Mayıs’ta Port Canaveral’a dönmesi planlanıyor. Ancak yolculuk boyunca hızla yayılan vakalar nedeniyle sağlık ekipleri gemiyi yakın takibe aldı.

ENFEKTE SAYISI YÜKSELEBİLİR

Kuzey Atlantik açıklarında ilerleyen geminin bir sonraki durağının Dominik Cumhuriyeti’nin Puerto Plata kenti olduğu belirtilirken, gemide hijyen ve izolasyon önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Özellikle ortak kullanım alanlarında yoğun dezenfeksiyon çalışmaları yürütülürken, CDC yetkilileri gemi Florida kıyılarına ulaşmadan önce enfekte kişi sayısının daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

Mart ayında yaşanan benzer salgınların ardından gelen yeni vaka dalgası, kruvaziyer turizmine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Kapalı ve kalabalık ortamların virüslerin yayılması açısından büyük risk oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle yolcu gemileri ve uçaklarda bulaşıcı hastalıkların çok kısa sürede geniş kitlelere ulaşabileceğini ifade etti.

YENİ PANDEMİ OLABİLİR Mİ?

Öte yandan son dönemde gündemde olan hantavirüs vakalarıyla birlikte ortaya çıkan bu yeni salgın haberi, kamuoyunda “yeni pandemi” korkusunu yeniden tetikledi. Kemirgenler aracılığıyla bulaşabilen ve ağır solunum yetmezliğine neden olabilen hantavirüsün yarattığı tedirginlik sürerken, norovirüsün hızlı yayılım özelliği sağlık endişelerini daha da artırdı.

Koronavirüs döneminin etkilerini henüz tam olarak atlatamayan birçok kişi, özellikle toplu taşıma ve kapalı yaşam alanlarında görülen enfeksiyon kümelerini kaygıyla takip ediyor.

ANTİVİRAL TEDAVİSİ YOK

Uzmanlara göre halk arasında “mide gribi” olarak bilinen norovirüs; ani başlayan kusma, yoğun ishal ve şiddetli karın ağrısıyla kendini gösteriyor. Virüsle temasın ardından belirtiler genellikle 12 ila 48 saat içinde ortaya çıkıyor. Çocuklarda kusma şikayetinin daha sık görüldüğü, yetişkinlerde ise ishalin ön plana çıktığı belirtiliyor. Hafif ateş, halsizlik ve sıvı kaybı da hastalığa eşlik edebiliyor.

Sağlık uzmanları, norovirüsün alkol bazlı el dezenfektanlarına karşı direnç gösterebildiğine dikkat çekerek en etkili korunma yönteminin sabun ve suyla el yıkamak olduğunu vurguladı. Hastalık için özel bir antiviral tedavi bulunmazken, sıvı kaybının önlenmesi kritik önem taşıyor.

CDC ve uluslararası sağlık kuruluşları, özellikle kruvaziyer gemilerinde görülen vakaların büyümemesi için saha müdahale planlarını devreye almış durumda. Yetkililer, belirtiler gösteren kişilerin izolasyona alınması ve hijyen kurallarına sıkı şekilde uyulması çağrısını sürdürüyor.