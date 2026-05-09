"Ben Papa Leo’yum" dedi, banka inanmadı: Telefon aniden kapandı!

ABD doğumlu Papa Leo’nun Chicago’daki bankasıyla yaptığı sıradan bir adres değişikliği görüşmesi, beklenmedik bir yanlış anlaşılmaya dönüştü. Güvenlik doğrulamasını aşamayan Papa’nın “Ben Papa Leo’yum” sözleri ise telefonun aniden kapanmasıyla sonuçlandı.

Vatikan kaynaklarından sızan bilgilere göre Papa Leo, ABD’deki eski banka hesabıyla ilgili güncelleme yapmak için Chicago’daki şubeyi aradı. Taşındığını bildirmek isteyen Papa, müşteri temsilcisiyle kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Ancak standart güvenlik soruları sırasında kimlik doğrulaması beklenildiği gibi ilerlemedi. Görüşmede yer alan banka çalışanı, işlemin yalnızca şubeye fiziksel olarak gidilerek yapılabileceğini ifade etti.

TELEFON ŞAKASI SANDILAR

Bunun üzerine Papa Leo’nun “Size Papa Leo olduğumu söylesem bir şey değişir mi?” şeklindeki sözleri, hatta sistemde bir şaka girişimi olarak algılandı. Telefon görüşmesi kısa süre sonra banka çalışanı tarafından sonlandırıldı.

Olayın ardından Vatikan’a bağlı yerel bir kilise yetkilisinin devreye girerek durumu açıklamaya çalıştığı, ancak bankanın prosedür gerekçesiyle geri adım atmadığı aktarıldı.

Yaşanan bu sıra dışı olay, hem ABD’de hem Vatikan çevrelerinde şaşkınlık yaratırken, “dijital çağda kimlik doğrulama sınırları” tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

