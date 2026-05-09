DSÖ hantavirüs görüşünü açıkladı! Pandemi senaryoları gündemdeydi

Uluslararası yolcu ve keşif gemisi MV Hondius, Güney Atlantik rotasında ilerlerken ortaya çıkan ölümcül salgınla sarsılmıştı. İlk olarak solunum yolu enfeksiyonu şüphesiyle bildirilen vakalar, yapılan incelemelerin ardından Andes hantavirüsü olarak netlik kazandı.

Hantavirüs paniği bitmeden yeni virüs geldi! Lüks gemide 115 kişiye bulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemide tespit edilen vakaların tamamının Andes virüsü kaynaklı olduğunu doğrularken, salgının şu an için küresel nüfus açısından düşük risk taşıdığını, ancak gemi içi bulaş zincirinin dikkatle takip edildiğini açıkladı.

GEMİDEKİ RİSK SEVİYESİ "ORTA"

2 Mayıs’ta bildirilen ilk vakaların ardından gemide durum hızla kötüleşti. 8 Mayıs itibarıyla 8 şüpheli vakanın 6’sında Andes hantavirüsü doğrulandı, 3 kişi ise hayatını kaybetti. Gemi personeli ve yolcular arasında temas takibi ve izolasyon uygulamaları devreye alındı.

DSÖ, gemideki yolcu ve mürettebat için risk seviyesini “orta” olarak değerlendirirken, uluslararası sağlık ekiplerinin süreci yakından izlediğini bildirdi.

Tedavisi süren 4 hastadan birinin Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yoğun bakımda olduğu, diğerlerinin ise Avrupa’daki çeşitli hastanelerde gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?

Uzmanlar, Andes hantavirüsünün özellikle kemirgen kaynaklı bulaşma ile ilişkilendirildiğini ve kapalı ortamlarda hızlı yayılım potansiyeli taşıyabileceğini belirtti. Arjantin’de 2014 yılında görülen üç vaka üzerinde yapılan genetik analizler ise hantavirüsler arasında özel bir yere sahip olan Andes virüsünün, insandan insana bulaşabilme özelliğini doğruladı. Olayın çıkış noktasına ilişkin soruşturma ise sürüyor.