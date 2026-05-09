DSÖ hantavirüs görüşünü açıkladı! Pandemi senaryoları gündemdeydi

Arjantin çıkışlı MV Hondius gemisinde ortaya çıkan salgında tüm doğrulanmış vakaların Andes hantavirüsü olduğu kesinleşti. DSÖ, küresel riskin düşük olduğunu belirtse de gemideki durumun yakından izlendiğini açıkladı. Üç kişinin hayatını kaybettiği olayda, bazı hastaların kritik durumda tedavisi sürüyor.

Uluslararası yolcu ve keşif gemisi MV Hondius, Güney Atlantik rotasında ilerlerken ortaya çıkan ölümcül salgınla sarsılmıştı. İlk olarak solunum yolu enfeksiyonu şüphesiyle bildirilen vakalar, yapılan incelemelerin ardından Andes hantavirüsü olarak netlik kazandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemide tespit edilen vakaların tamamının Andes virüsü kaynaklı olduğunu doğrularken, salgının şu an için küresel nüfus açısından düşük risk taşıdığını, ancak gemi içi bulaş zincirinin dikkatle takip edildiğini açıkladı.

GEMİDEKİ RİSK SEVİYESİ "ORTA"

2 Mayıs’ta bildirilen ilk vakaların ardından gemide durum hızla kötüleşti. 8 Mayıs itibarıyla 8 şüpheli vakanın 6’sında Andes hantavirüsü doğrulandı, 3 kişi ise hayatını kaybetti. Gemi personeli ve yolcular arasında temas takibi ve izolasyon uygulamaları devreye alındı.

DSÖ, gemideki yolcu ve mürettebat için risk seviyesini “orta” olarak değerlendirirken, uluslararası sağlık ekiplerinin süreci yakından izlediğini bildirdi.

Tedavisi süren 4 hastadan birinin Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yoğun bakımda olduğu, diğerlerinin ise Avrupa’daki çeşitli hastanelerde gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?

Uzmanlar, Andes hantavirüsünün özellikle kemirgen kaynaklı bulaşma ile ilişkilendirildiğini ve kapalı ortamlarda hızlı yayılım potansiyeli taşıyabileceğini belirtti. Arjantin’de 2014 yılında görülen üç vaka üzerinde yapılan genetik analizler ise hantavirüsler arasında özel bir yere sahip olan Andes virüsünün, insandan insana bulaşabilme özelliğini doğruladı. Olayın çıkış noktasına ilişkin soruşturma ise sürüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

