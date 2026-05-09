Zafer Günü kutlamasına Ukrayna gölgesi düştü! Moskova’da bu yıl gövde gösterisi geri planda

Rusya, Nazi Almanyası’na karşı kazanılan İkinci Dünya Savaşı zaferinin yıl dönümünü bu yıl geçmiş yıllara göre çok daha kontrollü ve görece sade bir atmosferde kutluyor. 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen törenler, Ukrayna’daki savaşın yol açtığı güvenlik endişeleri nedeniyle sıkı önlemler altında gerçekleştiriliyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katıldığı törenlerde bu yıl dikkat çeken en büyük değişiklik, geleneksel askerî güç gösterisinin belirgin şekilde azaltılması oldu. Önceki yıllarda Kızıl Meydan’da sergilenen ağır zırhlı araçlar ve stratejik silah sistemleri bu kez yer almazken, etkinlik daha çok yürüyüş birlikleri ve sembolik anmalarla sınırlı kaldı.

SUİKAST KORKUSU HABERLERİ YALANLANDI

Tören sırasında hava sahasında savaş uçaklarının gösteri uçuşları planlanırken, Putin’in Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakması programın en önemli anlarından biri olarak öne çıktı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise liderin güvenliğine ilişkin olağanüstü tedbirlerin kamuoyunda tartışıldığı gibi özel bir tehdide dayanmadığını ifade etti.

3 GÜNLÜK ATEŞKES PLANI

Son günlerde Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı suçlamalarla artan gerilim, törenlerin gölgesinde diplomatik açıklamaları da sertleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında üç günlük geçici bir ateşkes uygulandığını duyururken, esir değişimi konusunda da anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Moskova’daki kutlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin törenleri hedef almayacağını ima eden ironik bir ifade kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Moskova’da ise Zafer Günü öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şehir merkezinde birçok yol trafiğe kapatılırken, kritik noktalarda askerî devriyeler ve keskin nişancı unsurlarının konuşlandırıldığı görüldü. İnternet erişiminde kısıtlamalara gidilmesi ve yoğun güvenlik varlığı, bu yılki kutlamaların olağanüstü bir hassasiyet içinde yürütüldüğünü ortaya koydu.