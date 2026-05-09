Starmer’dan sürpriz hamle! Eski Başbakan Gordon Brown yeniden sahnede

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, son dönemde artan eleştiriler ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde kritik bir adım attı. Hükümet, deneyimli siyasetçi Gordon Brown’ı yeni oluşturulan “küresel finans özel temsilcisi” görevine getirdi.

Downing Street tarafından yapılan açıklamada, atamanın ülkenin ekonomik dayanıklılığını güçlendirme ve uluslararası finans iş birliklerini artırma hedefi taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, Brown’ın özellikle küresel finans mimarisi, uluslararası koordinasyon ve ekonomik güvenlik konularında hükümete danışmanlık yapacağı belirtildi.

MALİYE BAKANLIĞI DA YAPMIŞTI

1997-2007 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Brown, ardından 2007-2010 yılları arasında Birleşik Krallık Başbakanlığı görevini üstlenmişti. Uzun siyasi kariyeri ve ekonomi alanındaki deneyimiyle tanınan Brown’ın, yeni görevinde küresel ekonomik dengelere yönelik stratejik katkılar sunması bekleniyor.

Bu hamle, Starmer hükümetinin hem içeride hem de uluslararası alanda ekonomik politikalarını güçlendirme çabası olarak yorumlanırken, siyasi çevrelerde de geniş yankı uyandırdı.