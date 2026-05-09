Kalkış anında facia! Uçak pistte yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü

ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı, kalkış sırasında yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. Los Angeles’a gitmek üzere pistte hızlanmaya başlayan Frontier Airlines’a ait yolcu uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle pist üzerinde bulunan bir kişiye çarptı.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre çarpmanın şiddetiyle kişi uçağın motor bölümüne kısmen çekildi. Olayın ardından motorlardan birinde kısa süreli yangın meydana geldi. Havalimanı itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Kazanın en acı sonucu ise pistte bulunan kişinin olay yerinde yaşamını yitirmesi oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Uçakta bulunan 231 yolcu ve mürettebat acil durum prosedürleri kapsamında tahliye edildi. İlk açıklamalara göre en az bir yolcunun hafif şekilde yaralandığı, tüm yolcuların sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Kazanın nasıl meydana geldiği, pistteki kişinin alana nasıl girdiği ve güvenlik zincirinde bir ihmal olup olmadığı ise geniş çaplı soruşturma kapsamında araştırılıyor.