16 yaşındaki kız katliam yaptı! Tüm ailesini öldürüp sevgilisiyle kaçtı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde 16 yaşındaki bir kız ile 28 yaşındaki bir adam, genç kızın anne, babası ve büyükannesini öldürmekle suçlandı. Günlerce haber alınamayan aile üyeleri evlerinde silahla vurulmuş halde bulunurken, zanlı çift başka bir eyalette otelde yakalandı.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşanan aile katliamı ülke gündemine oturdu. 16 yaşındaki Star Grant ile 28 yaşındaki Devon O’Neil Loving, genç kızın ailesinden üç kişiyi öldürdükleri iddiasıyla tutuklandı.

Buncombe County Şerif Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, iki şüphelinin üç ayrı birinci derece cinayet ve cinayet için suç ortaklığı yapmakla suçlandığı açıklandı. Yetkililer, suçun ağırlığı nedeniyle 16 yaşındaki Star Grant’in yetişkin olarak yargılanacağını duyurdu.

Savcılık, Kuzey Carolina yasalarına göre bu suçlamaların ömür boyu hapis ya da idam cezasına kadar varabilecek ağır yaptırımlar içerdiğini belirtti.

GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU

Olay, perşembe akşamı Fairview bölgesindeki Ashworth Drive üzerindeki bir eve yapılan “sağlık kontrolü” sırasında ortaya çıktı. Aile yakınlarının günlerdir haber alamaması üzerine polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, pazartesi ve çarşamba günleri de aynı adrese kontrol amaçlı gidildiğini ancak içeride acil bir durum olduğuna dair yeterli hukuki gerekçe bulunamadığı için eve zorla girilemediğini açıkladı. Polis ekipleri üçüncü ziyarette eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Evde Travis Eugene Grant (41), Kimberly Michelle Grant (42) ve Sharon Harwood Grant’in (66) cansız bedenleri bulundu. Üç kişinin de silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Yetkililer, Star Grant’in öldürülen çiftin kızı, Sharon Grant’in ise torunu olduğunu doğruladı.

OTELDE YAKALANDILAR

Cinayetlerin ardından kayıp olduğu belirlenen Star Grant için geniş çaplı arama başlatıldı. Kuzey Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu, Tennessee Soruşturma Bürosu ve Gatlinburg Polis Departmanı’nın ortak çalışmasıyla genç kız ve Devon O’Neil Loving’in izine Tennessee eyaletinde ulaşıldı.

Şüpheliler, cuma sabahı saat 06.00’ya kısa süre kala Gatlinburg’daki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, zanlıların pazartesi günü iade duruşmasına çıkacağını ve ardından Kuzey Carolina’ya gönderileceklerini açıkladı.

Cinayetlerin nedeni henüz açıklanmazken, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyuna yönelik devam eden bir tehdit bulunmadığını bildirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

