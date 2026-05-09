Boko Haram yine sivilleri hedef aldı! Köy kana bulandı, 18 ölü

Nijerya’nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram’ın gerçekleştirdiği saldırı, bölgede bir kez daha korku ve paniğe neden oldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre motosikletlerle Bama bölgesine giren silahlı örgüt üyeleri, gece saatlerinde sivillere rastgele ateş açtı.

Saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldığı, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AİLELER BÖLGEDEN KAÇTI

Baskın sırasında çok sayıda evin ateşe verildiği belirtilirken, saldırının ardından birçok aile güvenlik endişesiyle bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Güvenlik güçleri çevrede operasyon başlatırken, saldırganların kırsal alanlara kaçtığı ifade edildi.

AFRİKA ÜLKELERİNİ KANA BULUYORLAR

Uzun yıllardır ülkenin en büyük güvenlik sorunlarından biri olarak gösterilen Boko Haram, özellikle kuzeydoğu bölgelerinde sivilleri hedef alan saldırılarıyla biliniyor. Örgütün saldırıları nedeniyle şimdiye kadar on binlerce kişi yaşamını yitirirken, milyonlarca insan da yerinden edildi.

2015 sonrası faaliyet alanını genişleten örgüt; Kamerun, Nijer ve Çad’da da kanlı saldırılar düzenledi. Özellikle Çad Gölü Havzası’nda artan şiddet olayları, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.