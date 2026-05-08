Nijerya’da kanlı saldırı: Yolcu minibüsü mayına çarptı, can kaybı artıyor

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde bulunan Bagega–Anka kara yolu, bu kez bir yolculuğa değil, bir trajediye sahne oldu.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, yol kenarına önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcı, bölgeden geçen yolcu taşıyan minibüsün geçişi sırasında büyük bir gürültüyle infilak etti. Şiddetli patlama aracın parçalanmasına neden olurken, olay yerinde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

PATLAMANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Ancak bölgede uzun süredir etkin olan silahlı çeteler ile Boko Haram ve IŞİD’in Batı Afrika kolu ISWAP’ın varlığı, saldırının arkasındaki olası failler konusunda soru işaretlerini artırıyor.

Zamfara ve çevresinde son yıllarda artan güvenlik sorunları nedeniyle köyler, ana yollar ve sivil taşıma araçları sık sık hedef alınıyor. Özellikle fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma olayları ve silahlı saldırılar, bölge halkının günlük yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Nijerya’da insan kaçırma suçuna ağır cezalar uygulanmasına rağmen, silahlı grupların faaliyetleri ve fidye için yapılan saldırılar ülkede güvenlik krizini derinleştirmeye devam ediyor.