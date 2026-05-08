Mostine arkeolojik alanında yürütülen kazılarda, bir alışveriş merkezinin hemen bitişiğinde yaklaşık 600 metrekarelik bir Villa Rustica gün yüzüne çıktı. Taş duvarları hala 1,5 metre yüksekliğinde ayakta duran komplekste, 90 metrekareye ulaşan altı geniş oda tespit edildi.

ANTİK SALONA'NIN YAĞ DEPOSU

Kazıları yürüten arkeolog Eduard Visković, alanda bir zeytinyağı pres ünitesi ve yağın havuzlara aktığı kanalları belgeledi. Bu bulgular, villanın Roma eyaletlerinden Dalmaçya'nın başkenti Salona için başlıca zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olduğuna işaret ediyor. Salona, aynı zamanda İmparator Diocletianus'un doğum yeri olmasıyla da biliniyor.

Villa Rustica yapıları, dönemin zengin toprak sahiplerinin lüks konutlarını üretim tesisleriyle birleştirdiği karma komplekslerdi. Mostine'deki villa da hem üretim hem de yaşam alanı işlevi görecek şekilde tasarlanmış.

MOZAİKLERDEN SİKKELLERE 400 YILLIK TARİH ORTAYA ÇIKTI

Kazılarda çok renkli mozaik parçaları, cam kaplar, mutfak seramikleri ve amfora kırıkları ele geçirildi. Alanda bulunan sikkeler ise 2. yüzyıldan 6. yüzyıla uzanıyor, bu da kompleksin yaklaşık dört yüz yıl kesintisiz kullanıldığını ortaya koyuyor.

KAPATILARAK KORUNACAK

Split Arkeoloji Müzesi'ne taşınamayacak büyüklükteki kalıntılar, belgeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından geotekstil ve çakılla kapatılarak koruma altına alınacak. Arazi bu yöntemle stabilize edilecek.