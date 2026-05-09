Ünlü oyuncu dehşet saçtı! Eski sevgilisine 20'den fazla bıçak darbesi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada, 36 yaşındaki oyuncu Nick Pasqual, eski sevgilisi Allie Shehorn’a yönelik vahşi saldırı nedeniyle “kasten öldürmeye teşebbüs”, “birinci derece konut dokunulmazlığını ihlal”, “cinsel saldırı” ve “aile içi şiddet” dahil birçok suçtan suçlu bulundu.

Antalya'ya tatile gelen ABD'li turist hayatını kaybetti

Olay, Mayıs 2024’te Sunland’daki evde sabaha karşı saat 04.30 sularında yaşandı. İddialara göre Pasqual, daha önce ilişkilerini sonlandıran Shehorn’un evine zorla girerek kapıyı kırdı ve genç kadına defalarca saldırdı. Shehorn’un vücudunda özellikle boyun, kol ve karın bölgelerinde çok sayıda kesik oluştuğu, saldırı sonrası ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda yaklaşık bir hafta yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

OLAY ANINI ANLATTI

Mahkeme sürecinde ifade veren 37 yaşındaki Allie Shehorn, yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı. Kapıyı kilitlediğini ancak Pasqual’ın kapıyı yumruklayarak kırdığını söyleyen Shehorn, kurtulmak için banyoya kaçtığını ifade etti.

Dava dosyasında, Pasqual’ın daha önce Shehorn’a yönelik en az dört ayrı şiddet olayına karıştığı, bunlar arasında boğma, kapı kırma, kafa travmasına yol açma ve cinsel saldırı iddialarının bulunduğu yer aldı. Shehorn’un daha önce uzaklaştırma kararı aldığı da mahkeme kayıtlarına yansıdı.

ANNESİ SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Saldırı sonrası kaçan Pasqual’ın, olaydan günler sonra ABD-Meksika sınırında, Texas’ın Sierra Blanca bölgesinde yakalandığı bildirildi. Shehorn’un saldırı sonrası hayatta kalmasını ise onu bulan annesinin acil müdahalesi sağladı. Genç kadın hastanede çok sayıda ameliyat geçirdi.

Shehorn’un, yaşadığı travmaya rağmen mesleğine geri döndüğü ve 2025 sonrası birçok projede çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Another Tango, Yol, Homecoming, Abundant Sunshine gibi birçok yapımda yer alan Pasqual için karar duruşmasının 2 Haziran’da yapılacağı açıklandı. Oyuncu, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.