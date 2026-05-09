Altın Trump heykeli dualar eşliğinde kutsandı! "İlahi koruma altında" sözleri şoke etti

Florida’daki Doral golf tesisinde yaklaşık yedi metre yüksekliğindeki dev altın Trump heykeli düzenlenen törenle tanıtıldı. Kripto para destekli proje, hem siyasi hem dini göndermeleriyle dikkat çekerken, açılışta yapılan “kutsama” ve Trump’ın mesajı etkinliği daha da tartışmalı hale getirdi.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Doral golf kulübü, sıra dışı bir açılışa sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık yedi metre yüksekliğindeki altın kaplama heykeli, özel bir törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Palmiye ağaçlarının çevrelediği alanda sergilenen dev eser, Trump’ın geçmişte yaşadığı suikast girişimi sonrası verdiği ikonik pozdan esinlenerek tasarlandı. Açılış anında heykelin üzeri beyaz ve mavi örtülerle kapatıldı; bu sahne bazı davetliler tarafından Roma dönemini andıran sembolik bir ritüel olarak yorumlandı.

"İLAHİ KORUMA" AÇIKLAMASI

Törene katılan ve “Trump için Papazlar” adlı oluşumda yer alan Mark Burns, heykelin açılışında dualar ederek eseri kutsadı. Burns konuşmasında, heykelin bir “put” olmadığını vurgulayarak bunun bir “direniş, güç ve ulusal kimlik sembolü” olduğunu savundu. Ayrıca Trump’ın “ilahi bir misyonla korunduğu” yönündeki ifadeleri dikkat çekti.

Etkinlik sırasında Burns, Trump ile telefon bağlantısı kurarak kalabalığa eski başkanın mesajını dinletti. Trump konuşmasında destekçilerine teşekkür ederken organizasyonun “sevgiyle hazırlandığını” ifade etti.

KRİPTO PARA PROJESİ

Heykelin finansmanı ise $PATRIOT isimli kripto para projesiyle bağlantılı yatırımcılar tarafından sağlandı. Projenin arkasındaki isimler, eserin hem siyasi hem de kültürel bir sembol olarak tasarlandığını savunuyor.

Heykeltıraş Alan Cottrill ise eserin başlangıçta bronz olarak planlandığını, ancak süreç içinde altın varakla kaplanması fikrinin gündeme geldiğini belirtti. Cottrill, üretim sürecinde ödeme gecikmeleri yaşandığını iddia ederken, yatırımcılar tüm finansmanın tamamlandığını öne sürdü.

Doral’daki bu dev eser, Trump’a adanmış en dikkat çekici yapılar arasında gösterilirken, ABD’de siyasi semboller ve kişisel kült tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

