Hakan Fidan ile Arakçi görüştü: Bölgesel gerilim ve diplomasi krizi masada

Hakan Fidan ile Arakçi görüştü: Bölgesel gerilim ve diplomasi krizi masada
Yayınlanma:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin Basra Körfezi’ndeki askeri hareketliliğini ve sert söylemlerini eleştirerek “diplomasi sürecine dair ciddi kuşkular doğduğunu” ifade ettiği bildirildi.

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve diplomatik süreçlerin seyrine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.

Arakçi Pekin'deyken gerçekleşti! Hürmüz'de Çin gemisi vurulduArakçi Pekin'deyken gerçekleşti! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu

Büyükelçilik tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, Arakçi’nin özellikle ABD’nin bölgedeki faaliyetlerine dikkat çektiği ve mevcut gerginliğe ilişkin sert ifadeler kullandığı belirtildi.

BASRA'DAKİ GERİLİM ELE ALINDI

Arakçi’nin görüşmede, “Amerikan güçlerinin son dönemde Basra Körfezi'nde gerilim oluşturan faaliyetleri ve ateşkesi ihlal eden çok sayıdaki eylemleri, Amerikan tarafının diplomasi yolundaki niyeti ve ciddiyetine ilişkin kuşkuları artırmıştır” dediği aktarıldı.

İranlı bakanın ayrıca, bazı üst düzey ABD’li yetkililerin kullandığı dile de tepki gösterdiği ifade edildi. Arakçi’nin, Washington’un yaklaşımını eleştirerek diplomatik sürecin zedelendiğini savunduğu kaydedildi.

"ABD'NİN EYLEMLERİ SÜRECİ ZAYIFLATIYOR"

Açıklamaya göre Arakçi, “Amerikan tarafının yıkıcı yaklaşımının diplomasi sürecini zayıflattığını ve İran halkının Amerikan tarafının niyetlerine yönelik güvensizliğini derinleştirdiğini” vurguladı.

İranlı Bakan ayrıca mevcut sürecin ilerleyebilmesi için daha yapıcı bir tutum gerektiğini belirterek, “karşı tarafın yasa dışı saldırıları ile maksimalist ve mantıksız yaklaşımlarının durdurulmasının gerekli olduğunu” ifade etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Dünya
16 yaşındaki kız katliam yaptı! Tüm ailesini öldürüp sevgilisiyle kaçtı
16 yaşındaki kız katliam yaptı! Tüm ailesini öldürüp sevgilisiyle kaçtı
Ünlü oyuncu dehşet saçtı! Eski sevgilisine 20'den fazla bıçak darbesi
Ünlü oyuncu dehşet saçtı! Eski sevgilisine 20'den fazla bıçak darbesi
Kalkış anında facia! Uçak pistte yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü
Kalkış anında facia! Uçak pistte yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü