Hakan Fidan ile Arakçi görüştü: Bölgesel gerilim ve diplomasi krizi masada

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve diplomatik süreçlerin seyrine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.

Büyükelçilik tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, Arakçi’nin özellikle ABD’nin bölgedeki faaliyetlerine dikkat çektiği ve mevcut gerginliğe ilişkin sert ifadeler kullandığı belirtildi.

BASRA'DAKİ GERİLİM ELE ALINDI

Arakçi’nin görüşmede, “Amerikan güçlerinin son dönemde Basra Körfezi'nde gerilim oluşturan faaliyetleri ve ateşkesi ihlal eden çok sayıdaki eylemleri, Amerikan tarafının diplomasi yolundaki niyeti ve ciddiyetine ilişkin kuşkuları artırmıştır” dediği aktarıldı.

İranlı bakanın ayrıca, bazı üst düzey ABD’li yetkililerin kullandığı dile de tepki gösterdiği ifade edildi. Arakçi’nin, Washington’un yaklaşımını eleştirerek diplomatik sürecin zedelendiğini savunduğu kaydedildi.

"ABD'NİN EYLEMLERİ SÜRECİ ZAYIFLATIYOR"

Açıklamaya göre Arakçi, “Amerikan tarafının yıkıcı yaklaşımının diplomasi sürecini zayıflattığını ve İran halkının Amerikan tarafının niyetlerine yönelik güvensizliğini derinleştirdiğini” vurguladı.

İranlı Bakan ayrıca mevcut sürecin ilerleyebilmesi için daha yapıcı bir tutum gerektiğini belirterek, “karşı tarafın yasa dışı saldırıları ile maksimalist ve mantıksız yaklaşımlarının durdurulmasının gerekli olduğunu” ifade etti.