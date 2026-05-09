Hantavirüslü gemi kıyıya demir atacak

İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki Tenerife limanı, 10 Mayıs sabahı dikkatle izlenen bir gemiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Hantavirüs şüphesi nedeniyle gündeme gelen araştırma gemisi MV Hondius’un, yerel saatle 04.00-06.00 arasında limana demir atması bekleniyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı, geminin gelişi öncesinde kapsamlı sağlık ve güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. Yapılan plana göre önce İspanyol yolcular gemiden indirilecek. Hantavirüs nedeniyle yaşamını yitiren bir kişinin ise mürettebatla birlikte gemide kalacağı, geminin daha sonra Hollanda’ya hareket ederek burada dezenfekte edileceği bildirildi. Bakanlık yetkilileri, “genel halk için riskin düşük olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

İspanya İçişleri Bakanlığı ise yabancı yolcuların ancak kendi ülkelerinden gönderilecek tahliye uçakları hazır olduğunda ülkelerine dönebileceğini duyurdu. Bu kapsamda Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda’nın tahliye uçuşları organize ettiği belirtildi.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öte yandan gemiyle bağlantılı olarak ülkesine dönen iki Singapurlu yolcunun test sonuçları da açıklandı. 65 ve 67 yaşlarındaki iki kişinin hantavirüs açısından yapılan testlerinin negatif çıktığı, buna rağmen 30 gün süreyle karantinada tutuldukları aktarıldı. Yetkililer, virüsün olası kuluçka süresi nedeniyle toplam 45 günlük bir sağlık takibi planlandığını da ekledi.