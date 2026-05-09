Trump'tan Rusya ile Ukrayna arasındaki 3 günlük geçici ateşkese ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan, toplam 1000 savaş esirinin takas edileceği geçici bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tarafların geçici ateşkes konusunda uzlaşmaya vardığını bildirdi. Anlaşma sürecinin kendi girişimiyle ilerlediğini vurgulayan Trump, ateşkes kapsamında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde bölgedeki tüm askeri faaliyetlerin durdurulacağını kaydetti.

Ateşkesin detaylarına da değinen Trump, anlaşmanın her iki ülkeden toplam 1000 savaş esirinin karşılıklı olarak takas edilmesini de içerdiğini ifade etti.

"SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ateşkes şartlarını kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ABD Başkanı, “Umarım bu gelişme uzun süredir devam eden savaşın sona ermesi için önemli bir başlangıç olur” değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, taraflar arasındaki diplomatik temasların sürdüğüne dikkat çekerek, savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiği bilgisini paylaştı.

RUSYA DAHA ÖNCE ZAFER GÜNÜ ATEŞKESİ İLAN ETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı bir açıklamayla, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin yıl dönümü olan Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde çatışmaların geçici olarak durdurulacağını ve ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. (AA)