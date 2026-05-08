Kritik Kıbrıs zirvesi sona erdi: 4 başlıkta uzlaşıldı

Yayınlanma:
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile Kıbrıs'taki ara bölgede bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin konutunda gerçekleştirilen görüşmede, tarafların dört başlıkta uzlaşmaya vardığı belirtildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin Kıbrıs'taki ara bölgede bulunan konutunda bir araya geldi.

BM tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve tarafların verimli bir görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman (8 Mayıs 2026)

4 BAŞLIKTA UZLAŞI SAĞLANDI

Açıklamaya göre liderler, özlü konular ve ileriye dönük süreç hakkında görüş alışverişinde bulunurken, BM Genel Sekreteri’nin sürece yönelik kararlı desteğine duydukları memnuniyeti yineledi.

Tarafların şu dört başlıkta uzlaşmaya vardığı belirtildi:

  • "Sivil toplumun sürece katılımını sağlayacak danışma mekanizması oluşturulmasına yönelik çerçeve üzerinde,
  • Ada genelinde dini ayinlerin gerçekleştirilmesine yönelik ilk etapta altı aylık bir plan hazırlanması konusunda,
  • Şap hastalığıyla mücadelede koordineli çalışmanın sürdürülmesi konusunda,
  • Coğrafi işaret ve menşe adı korumasına sahip ürünlerle ilgili meselelerin görüşülmesi amacıyla Ekonomi ve Ticaret Teknik Komitesi altında bir alt komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldı."

BM açıklamasında, liderlerin yakın gelecekte yeniden bir araya gelme konusunda da mutabık kaldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

