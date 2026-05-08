Türkiye'den Yunanistan'ı sarsacak Kıbrıs ve doğalgaz hamlesi: ABD basını duyurdu

Türkiye'den Fransa ve İsrail'le ortaklaşan Yunanistan'ı sarsacak Kıbrıs ve doğalgaz hamlesi geliyor. ABD basınında yer alan iddiaya göre Devlet Bahçeli'nin bölgedeki enerji iş birlikleri ve güvenlik konularına ilişkin sert sözlerinin ardından yapılması planlanan hamleyle, Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını tescil ederek doğal gaz kaynakları üzerindeki mülkiyetini resmileştirecek.

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’deki deniz yetki alanlarını tescil altına alarak bölgedeki enerji kaynakları üzerindeki mülkiyetini yasallaştıracak kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Ankara ve KKTC’nin bölgedeki haklarını yasal koruma altına almayı hedefleyen yeni bir yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

ABD merkezli Bloomberg’in haberine göre, Ege ve Akdeniz’de doğal gaz yataklarının bulunduğu alanlarda mülkiyet haklarını garantilemeyi amaçlayan bu girişim, Atina ile yaşanan kıta sahanlığı gerilimine yeni bir boyut kazandıracak.

Hazırlanan taslak ile Ankara, hem kendi stratejik çıkarlarını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Doğu Akdeniz’deki haklarını resmi bir devlet politikasıyla güvence altına almayı planlıyor.

Yunanistan’ın adalara dayalı kıta sahanlığı iddialarına karşılık Türkiye, bu tasarıyla kıta sahanlığının sadece ana karadan itibaren ölçülmesi gerektiği tezini ilk kez resmi bir kanun metnine dönüştürecek. Bu hamlenin, KKTC açıklarında keşfedilecek her türlü enerji kaynağında Türkiye’nin hak sahibi olduğunu tescilleyeceği ifade ediliyor.

Bloomberg’in kaynaklara dayandırdığı haberde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki son açıklamalarının bu tasarıya işaret ettiği belirtildi.

Bahçeli, bölgedeki enerji ortaklıklarına dikkat çekerek, "Türkiye gerginlik peşinde koşan bir ülke değildir ancak kendi haklarını veya Kıbrıslı Türklerin deniz yetki alanlarını görmezden gelen her türlü hamle mutlaka sert bir karşılık bulacaktır" ifadeleriyle sürece dair en üst düzey mesajı vermişti.

Bu gelişme, özellikle Yunanistan’ın Fransa ve İsrail ile enerji ve güvenlik alanındaki iş birliklerini artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Avrupa Birliği’nin daha önce Atina’nın talepleri doğrultusunda Türkiye’ye yönelik yaptırım seçeneklerini gündeme getirdiği, Washington yönetiminin ise tarafları diyalog masasına davet ettiği bir atmosferde,

Türkiye’nin deniz yetki alanlarını resmileştirme adımı bölgedeki jeopolitik dengeleri yeniden şekillendirecek.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

