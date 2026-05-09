'Güvercin kanı' vadisinde tarihi keşif:11 bin karatlık yakut topraktan çıkarıldı

'Güvercin kanı' vadisinde tarihi keşif:11 bin karatlık yakut topraktan çıkarıldı
Yayınlanma:
Myanmar'ın "güvercin kanı" yakutlarıyla dünyaca ünlü Mogok Vadisi'nde 11 bin karatlık, 2,2 kilogramlık dev bir yakut bulundu. Askeri destekli hükümet taşın morumsu-kırmızı rengi ve yüksek berraklığıyla 1996'da aynı bölgede çıkarılan 21 bin 450 karatlık yakuttan daha değerli olduğunu savunuyor. Mogok, tarih boyunca imparatorlar ve savaş ağalarının denetim için mücadele ettiği bir bölge.

Myanmar'ın dünyaca ünlü "değerli taşlar vadisi" Mogok'ta 11 bin karatlık devasa bir yakut gün yüzüne çıkarıldı.

2,2 KİLOGRAMLIK DEV YAKUT

Mandalay bölgesindeki Mogok'ta süren maden çalışmalarında bulunan yakutun ağırlığı 2,2 kilogram olarak ölçüldü. Devlet medyası keşfi Cuma günü duyurdu.

Askeri destekli hükümet taşın morumsu-kırmızı renkte olduğunu ve sarımsı alt tonlar taşıdığını belirterek yüksek kalite derecesine sahip olduğunu açıkladı. Aynı bölgede 1996 yılında 21 bin 450 karatlık daha büyük bir yakut bulunmuştu, ancak hükümet yeni taşın üstün rengi, berraklığı ve genel kalitesi nedeniyle 1996'daki yakuttan daha değerli olduğunu savunuyor.

MOGOK'UN "GÜVERCİN KANI" YAKUTLARI

Mogok vadisi, dünyanın en nadir ve en pahalı yakut türü olan "güvercin kanı" taşlarının ana kaynağı olarak biliniyor. Tarih boyunca imparatorlar, krallar ve savaş ağaları bu vadinin kontrolü için mücadele etti. Bölgedeki değerli taş sektörü ise düzenleme eksikliği ve denetimsizlikle eleştiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Dünya
Zafer Günü kutlamasına Ukrayna gölgesi düştü! Moskova’da bu yıl gövde gösterisi geri planda
Zafer Günü kutlamasına Ukrayna gölgesi düştü! Moskova’da bu yıl gövde gösterisi geri planda
Türklerin servetini yatırdığı bankanın kasası patlatıldı: Altınlar, mücevherler, paralar buhar oldu
Türklerin servetini yatırdığı bankanın kasası patlatıldı: Altınlar, mücevherler, paralar buhar oldu