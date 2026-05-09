Myanmar'ın dünyaca ünlü "değerli taşlar vadisi" Mogok'ta 11 bin karatlık devasa bir yakut gün yüzüne çıkarıldı.

2,2 KİLOGRAMLIK DEV YAKUT

Mandalay bölgesindeki Mogok'ta süren maden çalışmalarında bulunan yakutun ağırlığı 2,2 kilogram olarak ölçüldü. Devlet medyası keşfi Cuma günü duyurdu.

Askeri destekli hükümet taşın morumsu-kırmızı renkte olduğunu ve sarımsı alt tonlar taşıdığını belirterek yüksek kalite derecesine sahip olduğunu açıkladı. Aynı bölgede 1996 yılında 21 bin 450 karatlık daha büyük bir yakut bulunmuştu, ancak hükümet yeni taşın üstün rengi, berraklığı ve genel kalitesi nedeniyle 1996'daki yakuttan daha değerli olduğunu savunuyor.

MOGOK'UN "GÜVERCİN KANI" YAKUTLARI

Mogok vadisi, dünyanın en nadir ve en pahalı yakut türü olan "güvercin kanı" taşlarının ana kaynağı olarak biliniyor. Tarih boyunca imparatorlar, krallar ve savaş ağaları bu vadinin kontrolü için mücadele etti. Bölgedeki değerli taş sektörü ise düzenleme eksikliği ve denetimsizlikle eleştiriliyor.