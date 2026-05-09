Yıllarca süren işkence! Üvey annesi tarafından aç bırakılan kız 16 kiloya düştü

ABD’nin Wisconsin eyaletinde “dehşet evi” olarak nitelendirilen bir vakada yeni bir aşamaya geçildi. 52 yaşındaki Melissa Goodman, üvey kızı üzerinde yıllar boyunca sistematik ihmal ve istismar uyguladığı iddialarıyla yargılandığı davada suçlamaları kabul etmeden “no-contest” (itirazsız) savunma yaptı.

Huzurevinde vicdansızlığın böylesi! Yaşlılara eziyet kamerada! Hem dövdü hem tükürdü

Savcılık dosyasına göre Goodman, eşi Walter Goodman ile birlikte 14 yaşındaki otizmli üvey kızını yıllarca bir mobil evin içindeki küçük bir odaya kapattı. Genç kızın yatağının olmadığı, dış dünya ile neredeyse hiçbir temasının bulunmadığı ve yalnızca kendi odasına erişiminin olduğu iddia edildi.

POLİS EKİPLERİ ŞOK YAŞADI

En çarpıcı detay ise çocuğun bulunduğu an ortaya çıktı. Polis ekipleri, Ağustos 2025’te yapılan ihbar üzerine eve ulaştığında genç kızı yalnızca 16 kilogram ağırlığında, ciddi şekilde bitkin ve hayati risk taşıyan bir durumda buldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun çoklu organ yetmezliği, solunum yetmezliği ve pankreatit geçirdiği bildirildi.

Yetkililer, yıllar boyunca süren bu süreçte çocuğun aile çevresinden tamamen izole edildiğini, akrabalarına ise “tatilde” ya da “başka bir yerde” olduğu yönünde açıklamalar yapıldığını aktardı.

TÜM AİLE YARGILANIYOR

Olayda yalnızca üvey anne değil, biyolojik baba Walter Goodman ile çiftin kızı Savanna Goodman ve onun kız arkadaşı Kayla Stemler da çeşitli istismar ve ihmale ilişkin suçlamalarla karşı karşıya.

Melissa Goodman, “kronik ihmal sonucu ağır bedensel zarar, kronik ihmal sonucu duygusal zarar ve hürriyeti kısıtlama” gibi ağır suçlamalarla yargılanıyor. Sanığın 1 Temmuz’da yapılacak duruşmada en fazla 46 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.