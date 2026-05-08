Huzurevinde vicdansızlığın böylesi! Yaşlılara eziyet kamerada! Hem dövdü hem tükürdü

Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevinde çalışan personelin bir hastayı ittirip yere düşürdükten sonra darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı personelin başka bir hastaya tükürdüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aynı yaşlı bakım merkezinde benzer olayların sık yaşandığı öne sürüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlatıldı.

Olay, Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'ta bulunan yaşlı bakımevinde meydana geldi. Bakımevine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, personelin iterek yere düşürdüğü hastayı darbettiği görüldü. Derbedilen hasta kafasından yaralandı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde ise, personelin hastanın yüzüne tükürdüğü görülürken, bir diğer görüntüde ise bakımevine gelen yaralı hastanın yakını kurum çalışanlarına tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Daha öncede benzer olaylarını sık yaşandığı iddia edilen yaşlı bakımevinde, yönetim tarafında herhangi bir personele işlem yapılmadığı öne sürüldü.

Sosyal medya da yayınlanan görüntülerin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nünce konuya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada:

"Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi. (DHA)

