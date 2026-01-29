Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren cani adam hakkında karar!

Yayınlanma:
Antalya’da kaldığı huzurevinde üç arkadaşını vahşice katleden 66 yaşındaki İzzettin Süğüt’ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, işlenen cinayetlerin vahameti ve sanığın tutumunu göz önünde bulundurarak hiçbir ceza indirimi uygulamadı ve sanığı 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırdı.

3 Mayıs 2024 tarihinde Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi’nde meydana gelen olayda, İzzettin Süğüt aralarında husumet bulunduğu iddia edilen oda arkadaşlarına bıçakla saldırmıştı. Olay yerinde ve hastanede can veren Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel’in vücutlarında onlarca bıçak darbesi tespit edilmişti. Saldırgan, olayın ardından yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

SAVUNMASINDA "YÖNETİMLE KAVGA ETTİM" DEDİ

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Süğüt, ilk savunmalarında cinayetlerin tetikleyicisi olarak huzurevi yönetimiyle yaşadığı tartışmaları öne sürmüştü. Epilepsi hastası olduğunu ve hastane randevusu için araç tahsis edilmemesi üzerine personelle gerginlik yaşadığını iddia eden sanık, asıl amacının kurum müdürünü korkutmak olduğunu, ancak o anki psikolojisiyle kendinden geçerek oda arkadaşlarına saldırdığını ileri sürmüştü.

"CİNNET GETİRDİM" SAVUNMASI CEZAYI HAFİFLETMEDİ

Karar duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan İzzettin Süğüt, son sözlerinde cinnet getirdiğini iddia ederek tahliyesini ve beraatını talep etti. Ancak duruşma savcısı; iki kurban yönünden "tasarlayarak kasten öldürme", bir kurban yönünden ise "canavarca hisle kasten öldürme" suçlarının oluştuğunu belirterek en ağır cezanın verilmesini istedi.

HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanığın savunmalarını haksız tahrik veya iyi hal indirimi için yeterli görmedi. İzzettin Süğüt, 3 arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararla birlikte sanığın cezaevinden tahliye olma ihtimali tamamen ortadan kalkmış oldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

