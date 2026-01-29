Ankara Valiliği, X üzerinden yaptığı paylaşımda Ankaralıları uyardı. 80 km/s hızına kadar çıkabilecek rüzgarlarda ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi oluşacak olumsuz olaylara karşı vatandaşlara dikkatli ve temkinli olmalarını hatırlattı.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; rüzgarın, yarın (30.01.2026 Cuma) Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-60 kilometre/saat, yükseklerde 60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Rüzgarlar perşembe akşam saatlerinde saatte 40 kilometre hızına ulaşacak. Sağanak yağış ve fırtına cuma akşam saatlerine kadar etkin olacak.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle kuraklık ve baraj doluluk oranları ile boğuşan Ankara'da yağışlı hava hafta boyunca devam edecek.

ASKİ verileri paylaştı: Baraj doluluk oranları kritik seviyelerde