Ankara’nın barajlarındaki su seviyesi yükselişini koruyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 29 Ocak 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını açıkladı.

ANKARA BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANI 12,88 OLDU

Ankara barajlarında doluluk oranı yükselişini sürdürüyor. 25 Ocak’ta yüzde 12,74 olarak ölçülen doluluk oranı bugün 12,88’e yükseldi.

Son dört günde yaşanan bu sınırlı ancak istikrarlı artış, yağışların barajlara kısmen de olsa olumlu yansıdığını gösterirken, mevcut seviyenin hala kritik eşiklerin altında olması dikkat çekti.

ANKARA BARAJLARINDA AKTİF DOLULUK ORANI 1.47 OLDU

ASKİ verilerine göre, Ankara’daki barajların aktif doluluk oranı ocak ayının son günlerinde kademeli olarak artış gösterdi. 25 Ocak’ta yüzde 1,35 olan doluluk oranı, 26 Ocak’ta 1,36’ya yükseldi. 27 Ocak itibarıyla oran 1,40 olarak ölçüldü. Bugün, 28 Ocak’ta ise doluluk 1,60 seviyesine çıktı.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 1.99 ile Akyar Barajı’nda ölçüldü.

Akyar Barajı: %1,99 Çamlıdere Barajı: %13,74 Çubuk 2 Barajı: %3,76 Eğrekkaya Barajı: %17,68 Kargalı Barajı: %14,02 Kavşakkaya Barajı: %3,29 Kesikköprü Barajı: %100 Kurtboğazı Barajı: %8,90 Peçenek Barajı: %15,29 Türkşerefli Barajı: %5,92 Uludere Barajı: %36,44

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

29 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

