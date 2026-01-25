Ankara'daki barajların güncel doluluk oranı: ASKİ açıkladı

Ankara'daki barajların güncel doluluk oranı: ASKİ açıkladı
Yayınlanma:
Türkiye genelinde süren kuraklık ve yetersiz yağışlar, Ankara’nın su kaynaklarına ilişkin endişeleri artırdı. Ankara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelerde seyrediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 25 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 12.58, kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 1.35 seviyesinde ölçüldü.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 25 Ocak 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını paylaştı.

ekran-goruntusu-2026-01-25-103036-001.png

ASKİ verilerine göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı 25 Ocak’ta yüzde 12,58 olarak ölçülürken, bu oran bir önceki günle aynı seviyede kaldı.

ekran-goruntusu-2026-01-25-103052.png

ANKARA BARAJLARINDA AKTİF DOLULUK ORANI SINIRLI YÜKSELDİ

ASKİ verilerine göre Ankara’daki barajlarda aktif kullanılabilir su oranı 10 Ocak’ta yüzde 1,17 olarak ölçülürken, 25 Ocak itibarıyla yüzde 1,36’ya yükseldi. Yaklaşık 0,19 puanlık bu artış, sınırlı bir toparlanmaya işaret etse de barajlarda fiilen kullanılabilir su miktarının hala kritik seviyede olduğunu ortaya koydu.

ANKARA BARAJLARINDA 15 GÜNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Öte yandan 10 Ocak 2026’da toplam doluluk oranı yüzde 12,34, aktif kullanılabilir su oranı ise yalnızca yüzde 1,17 olarak kaydedilmişti. Veriler, son 15 günlük süreçte sınırlı bir artış yaşandığını ancak kullanılabilir su miktarının hâlâ kritik düzeyde seyrettiğini ortaya koydu.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 25 OCAK İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 1,97 ile Akyar Barajı’nda ölçüldü.

• Akyar Barajı: %1,97

• Çubuk 2 Barajı: %3,28

• Kargalı Barajı: %8,49

• Kavşakkaya Barajı: %3,22

• Kurtboğazı Barajı: %8,37

• Çamlıdere Barajı: %13,74

• Eğrekkaya Barajı: %17,31

• Peçenek Barajı: %15,12

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

YAĞMUR YAĞDIĞI HALDE BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ARTMIYOR?

Baraj Doluluk Oranları; Baraj kapasitelerimizin yüksek olması nedeniyle yılın ilk aylarında doluluk oranı yavaş artar. Ancak havaların ısınması ve kar erimeleriyle birlikte özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yüksek oranda artış sağlanır.

ASKİ açıkladı: Ankara'da barajların güncel doluluk oranıASKİ açıkladı: Ankara'da barajların güncel doluluk oranı

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

whatsapp-image-2026-01-25-at-11-04-08.jpeg

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

  • Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.
  • Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.
  • Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.
  • Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.
  • Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

23 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

25 Ocak İstanbul barajları doluluk oranı

25 Ocak İzmir barajları doluluk oranları

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Türkiye
Sis etkisi altına aldı! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Sis etkisi altına aldı! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Silivri ve Avcılar'da korkutan gelişme: Deniz suyu 250 metre birden çekildi
Silivri ve Avcılar'da korkutan gelişme: Deniz suyu 250 metre birden çekildi
Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durduruldu