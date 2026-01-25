Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 25 Ocak 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını paylaştı.

ASKİ verilerine göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı 25 Ocak’ta yüzde 12,58 olarak ölçülürken, bu oran bir önceki günle aynı seviyede kaldı.

ANKARA BARAJLARINDA AKTİF DOLULUK ORANI SINIRLI YÜKSELDİ

ASKİ verilerine göre Ankara’daki barajlarda aktif kullanılabilir su oranı 10 Ocak’ta yüzde 1,17 olarak ölçülürken, 25 Ocak itibarıyla yüzde 1,36’ya yükseldi. Yaklaşık 0,19 puanlık bu artış, sınırlı bir toparlanmaya işaret etse de barajlarda fiilen kullanılabilir su miktarının hala kritik seviyede olduğunu ortaya koydu.

ANKARA BARAJLARINDA 15 GÜNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Öte yandan 10 Ocak 2026’da toplam doluluk oranı yüzde 12,34, aktif kullanılabilir su oranı ise yalnızca yüzde 1,17 olarak kaydedilmişti. Veriler, son 15 günlük süreçte sınırlı bir artış yaşandığını ancak kullanılabilir su miktarının hâlâ kritik düzeyde seyrettiğini ortaya koydu.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 25 OCAK İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 1,97 ile Akyar Barajı’nda ölçüldü.

• Akyar Barajı: %1,97

• Çubuk 2 Barajı: %3,28

• Kargalı Barajı: %8,49

• Kavşakkaya Barajı: %3,22

• Kurtboğazı Barajı: %8,37

• Çamlıdere Barajı: %13,74

• Eğrekkaya Barajı: %17,31

• Peçenek Barajı: %15,12

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

YAĞMUR YAĞDIĞI HALDE BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ARTMIYOR?

Baraj Doluluk Oranları; Baraj kapasitelerimizin yüksek olması nedeniyle yılın ilk aylarında doluluk oranı yavaş artar. Ancak havaların ısınması ve kar erimeleriyle birlikte özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yüksek oranda artış sağlanır.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

