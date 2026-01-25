Kuraklık tehdidi ve nüfus artışı, İzmir’in su kaynaklarına yönelik endişeleri artırıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir barajlarının güncel doluluk oranlarını açıkladı.

İzmir’in içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı alarm vermeye devam ediyor. İZSU’nun açıkladığı güncel verilere göre bugün 25 Ocak’ta doluluk oranı yüzde 0,78 olarak ölçülürken, aynı oran 23 ve 24 Ocak tarihlerinde de değişmedi. Bu durum, barajda kayda değer bir su girişinin olmadığını ve kritik seviyenin korunduğunu ortaya koydu.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 OCAK 2026

En yüksek doluluk yüzde 41,98 İle Güzelhisar Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 0,78 ile Tahtalı Barajı’nda ölçüldü.

Gördes Barajı ise doluluk oranı yüzde 0,00 olarak ölçüldü. Bu veri, barajda aktif olarak kullanılabilecek su bulunmadığını ve su arzı açısından kritik bir seviyeye gelindiğini ortaya koydu.

Tahtalı Barajı: %0,78

Balçova Barajı: %11,65

Ürkmez Barajı: %7,33

Güzelhisar Barajı: %41,98

Gördes Barajı: %0,00

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %15,56

TAHTALI BARAJI’NDA DOLULUK ORANI 15 GÜNDE GERİLEDİ

İzmir’in içme suyu açısından kritik öneme sahip Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı gerilemeye devam ediyor. İZSU verilerine göre 12 Ocak’ta yüzde 0,90 olarak ölçülen doluluk oranı, 15 gün sonra 25 Ocak itibarıyla yüzde 0,78’e düştü. Bu düşüş, geçen sürede yağışların baraj havzasına yeterli katkı sağlamadığını ve su seviyelerindeki kırılganlığın sürdüğünü ortaya koydu.

TAHTALI BARAJI’NDA DOLULUK ORANI BİR HAFTADA 0,06 PUAN DÜŞTÜ

İZSU verilerine göre 18 Ocak’ta, yani geçen hafta bugün, yüzde 0,84 olan doluluk oranı 25 Ocak itibarıyla yüzde 0,78’e geriledi. Buna göre barajdaki doluluk oranı bir haftada 0,06 puan azaldı. Bu tablo, seviyelerin kritik düzeyde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumdaki su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Teknik nedenlerle kullanılamayan ve “ölü hacim” olarak adlandırılan su bu hesaplamaya dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

25 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

