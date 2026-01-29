Süpürge demiri ile çocuğu dövüp gasbettiler

İddiaya göre, 17 yaşındaki Y.E. vakit geçirmek amacıyla E.Y. ve R.M. isimli iki kadının evine gitti. Ancak bir süre sonra taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine E.Y. ve R.M., evdeki elektrik süpürgesinin demir borusu ve yumruklarla 17 yaşındaki genci darbetmeye başladı.

GASP EDİP EVDEN KOVDULAR

Saldırganlar, darp olayının ardından Y.E.’nin cep telefonunu zorla alarak genci evden kovdu. Olayın ardından polis merkezine sığınan Y.E.’nin şikayeti üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma neticesinde şüpheli kadınlar E.Y. ve R.M. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre, tarafların geçmişteki asayiş kayıtları da dikkat çekti. Şüphelilerden E.Y.’nin 4, mağdur Y.E.’nin ise daha önceden 7 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.