Mısır Çarşısı'nda silahlı kavga!

Yayınlanma:
İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan tarihi Mısır Çarşısı girişi, sabah saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki şahsın tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Mısır Çarşısı girişinde buluşan A.U. ile B.A. arasında para meselesi yüzünden sözlü bir tartışma başladı. Gerginliğin artmasıyla B.A., belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek A.U.'yu vurdu. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerinin yakınında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri duruma anında müdahale etti.

SALDIRGAN YAKALANDI, YARALININ DURUMU STABİL

Güven Timleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen saldırgan B.A. gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, silahla yaralanan A.U.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hastaneden alınan son bilgilere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

15 yaş altına sosyal medya yasağı taslağı ortaya çıktı! Ailelere de yetki verilecek15 yaş altına sosyal medya yasağı taslağı ortaya çıktı! Ailelere de yetki verilecek

"KASTEN YARALAMA" SORUŞTURMASI

Emniyete götürülen şüpheli B.A. hakkında "kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

