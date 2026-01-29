Mısır Çarşısı'nda silahlı kavga!

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Mısır Çarşısı girişinde buluşan A.U. ile B.A. arasında para meselesi yüzünden sözlü bir tartışma başladı. Gerginliğin artmasıyla B.A., belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek A.U.'yu vurdu. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerinin yakınında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri duruma anında müdahale etti.

SALDIRGAN YAKALANDI, YARALININ DURUMU STABİL

Güven Timleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen saldırgan B.A. gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, silahla yaralanan A.U.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hastaneden alınan son bilgilere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"KASTEN YARALAMA" SORUŞTURMASI

Emniyete götürülen şüpheli B.A. hakkında "kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.