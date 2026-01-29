Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının bürokratik sorunlarını azaltmak için önemli bir adım attı. Mavi Kart sahiplerinin Türkiye’de kamu ve özel sektör işlemlerinde yaşadığı “T.C. vatandaşı gibi görülmeme” sorunu, yapılan yeni entegrasyonlarla resmen sona erdi.

BANKACILIK İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK

Yapılan düzenleme ile artık tüm Türk bankaları, Mavi Kart sahiplerini sistemlerinde doğrudan “aktif vatandaş” statüsünde görebilecek. Böylece adres beyanı ve kimlik doğrulama işlemleri e-Devlet üzerinden saniyeler içinde tamamlanabilecek, bankacılık işlemlerinde gecikmeler ve ek belge talepleri büyük ölçüde ortadan kalkacak.

TAPU VE GAYRİMENKUL İŞLEMLERİNDE HIZ

Yeni düzenleme, tapu ve gayrimenkul alım-satım işlemlerini de kapsıyor. Mavi Kart sahiplerinden istenen “yabancı uyruklu kişi kimlik belgesi” gibi ek belgeler kaldırıldı. Böylece Türkiye’de taşınmaz edinme süreçleri artık daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Uzmanlar, bu düzenlemenin özellikle Avrupa’da yaşayan yaklaşık 6 milyon Türk vatandaşı kökenli Mavi Kart sahibini yakından ilgilendirdiğini vurguluyor.

Yeni sistemle birlikte gurbetçilerin Türkiye’ye duyduğu güvenin artacağı ve yatırım ile ekonomik bağların güçleneceği öngörülüyor.