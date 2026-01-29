Mavi Kartlılara tapu kolaylığı: Dijital pasaport da geliyor

Mavi Kartlılara tapu kolaylığı: Dijital pasaport da geliyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının karşılaştığı bürokratik engelleri azaltmak için önemli bir düzenlemeyi uygulamaya koydu.

Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının bürokratik sorunlarını azaltmak için önemli bir adım attı. Mavi Kart sahiplerinin Türkiye’de kamu ve özel sektör işlemlerinde yaşadığı “T.C. vatandaşı gibi görülmeme” sorunu, yapılan yeni entegrasyonlarla resmen sona erdi.

BANKACILIK İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK

Yapılan düzenleme ile artık tüm Türk bankaları, Mavi Kart sahiplerini sistemlerinde doğrudan “aktif vatandaş” statüsünde görebilecek. Böylece adres beyanı ve kimlik doğrulama işlemleri e-Devlet üzerinden saniyeler içinde tamamlanabilecek, bankacılık işlemlerinde gecikmeler ve ek belge talepleri büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Mavi Kart Nedir? Başvurusu Nasıl Yapılır? - Avukat Esra Aslan

Futbolda Mavi Kart Yolda!Futbolda Mavi Kart Yolda!

TAPU VE GAYRİMENKUL İŞLEMLERİNDE HIZ

Yeni düzenleme, tapu ve gayrimenkul alım-satım işlemlerini de kapsıyor. Mavi Kart sahiplerinden istenen “yabancı uyruklu kişi kimlik belgesi” gibi ek belgeler kaldırıldı. Böylece Türkiye’de taşınmaz edinme süreçleri artık daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Uzmanlar, bu düzenlemenin özellikle Avrupa’da yaşayan yaklaşık 6 milyon Türk vatandaşı kökenli Mavi Kart sahibini yakından ilgilendirdiğini vurguluyor.

Yeni sistemle birlikte gurbetçilerin Türkiye’ye duyduğu güvenin artacağı ve yatırım ile ekonomik bağların güçleneceği öngörülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Türkiye
İran'da savaş çıkmasını dört gözle bekliyorlar! İnsan kaçakçılarından pes dedirten reklam
İran'da savaş çıkmasını dört gözle bekliyorlar! İnsan kaçakçılarından pes dedirten reklam
İki gündür aranan kişinin cansız bedeni çalılıklarda bulundu
İki gündür aranan kişinin cansız bedeni çalılıklarda bulundu
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin