İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, iki gün önce İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ve Anadolu kentleri için yaptığı kar uyarısını değiştirdi. Şen, hava sıcaklığının halen yüksek seviyelerde seyretmesinin kar yağışı olasılığını düşürdüğünü bildirdi.

Türkiye genelinde görülen dondurucu soğuk hava dalgası, etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi dereceleri gördüğü onlarca ilde kuvvetli kar yağışı etkili oldu, binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Onlarca ilde karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da da etkli olan kar yağışı, son bir haftadır yerini yer yer sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu havaya bıraktı.

İSTANBUL İÇİN KAR MÜJDESİNİ GÜNCELLEDİ

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 27 Ocak günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Marmara ve Anadolu'nun onlarca kentinde kar yağışının tekrar etkili olacağını duyurmuştu.

Son bir haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodosun etkisini gösterdiğine dikkat çeken Şen, hafta sonundan itibaren sistemlerin kuzeyden gelmeye başlayacağına ve İstanbul dahil Marmara ile Anadolu'da kar görülebileceğini belirtmişti.

Şen, bugün yaptığı açıklamada ise yukarı seviyelerde seyreden sıcaklık oranlarından dolayı kar yağışı olasılığının düştüğünü ifade etti.

Pazar ve pazartesi Trakyada kar yoğun göründüğünü vurgulayan Şen, "İstanbulda kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor" dedi.

Ünlü meteoroloji uzmanı, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi salı istanbula kar olasılığı çok düşük. Yukarı seviyelerde sıcaklık hala yüksek bu da kar olasılığını istanbulda engelliyor. Pazar pazartesi Trakyada kar yoğun görünüyor Edirne Kırklareli Tekirdağın yükseklerinde. İstanbulda kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor. Diğer tahminlere dikkat etmeyin"

"Bundan 2-3 gün önce kar olasılığı vardı istanbulda ama bugun o olasılık iyice azaldı. Cumartesi tekrar değerlendiririz. Hafta sonu sıcaklık 8 C ye kadar düşer"

Not: Yazım yanlışlarına ve anlatım bozukluklarına müdahale edilmemiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

