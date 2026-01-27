İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi

Aralık ayıyla birilkte Türkiye genelinde görülen yağışlı ve soğuk hava dalgası, etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi dereceleri görmesiyle beraber yurdun bir çok kentinde kuvvetli kar yağışı etkili oldu, binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Onlarca ilde karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da da etkli olan kar yağışı, son bir haftadır yerini yer yer sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu havaya bıraktı.

ORHAN ŞEN: PAZAR GÜNÜ KAR TEKRAR GELİYOR

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının İstanbul, Marmara ve Anadolu'nun onlarca kentinde kar yağışının tekrar etkili olacağını bildirdi.

Son bir haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodosun etkisini gösterdiğine dikkat çeken Şen, lodosun hafta sonuna kadar yağmurla birlikte etkili olacağını ifade etti.

AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı!

Hafta sonundan itibaren sistemlerin kuzeyden gelmeye başlayacağına dikkat çeken Şen, "Sıcaklıkları hıssedilir derecede düşürecek" dedi.

Pazar günü Trakya ve Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceğini belirten Şen, pazar gecesinden itibaren İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebileceğini açıkladı.

