AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için hazırladığı haftalık hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Ocak ayının son günlerine girilirken yapılan açıklamada, İstanbulluların merakla beklediği kar yağışına dair net bir tablo çizildi: Ay sonuna kadar dondurucu soğuklar ve kar yağışı beklenmiyor

AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken yağışların kar yerine yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Gökyüzünün çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu olacağı, yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi. Yetkililer, kışın en sert günlerinin yaşandığı bu dönemde ciddi bir kar fırtınası riskinin bulunmadığını ifade etti.

AKOM İstanbul'u 3 gün boyunca vuracak yağmur için uyardıAKOM İstanbul'u 3 gün boyunca vuracak yağmur için uyardı

HAFTALIK HAVA TAHMİN ÇİZELGESİ

AKOM tarafından paylaşılan 28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasındaki hava durumu tahmini şu şekilde:

28 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

29 Ocak Perşembe: Aralıklı yağmurlu

30 Ocak Cuma: Aralıklı sağanak yağmurlu

31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu

1 Şubat Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

2 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AKOM'dan yapılan açıklamada bu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

