AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı!

AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken yağışların kar yerine yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Gökyüzünün çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu olacağı, yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi. Yetkililer, kışın en sert günlerinin yaşandığı bu dönemde ciddi bir kar fırtınası riskinin bulunmadığını ifade etti.

AKOM İstanbul'u 3 gün boyunca vuracak yağmur için uyardı

HAFTALIK HAVA TAHMİN ÇİZELGESİ

AKOM tarafından paylaşılan 28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasındaki hava durumu tahmini şu şekilde:

28 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

29 Ocak Perşembe: Aralıklı yağmurlu

30 Ocak Cuma: Aralıklı sağanak yağmurlu

31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu

1 Şubat Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

2 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AKOM'dan yapılan açıklamada bu ifadeler kullanıldı: