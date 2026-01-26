AKOM İstanbul'u 3 gün boyunca vuracak yağmur için uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 26 Ocak Pazartesi günü ve devamındaki haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da şubat ayı başına kadar ciddi bir soğuk hava dalgası beklenmiyor. Yağışların ise ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor.

26 Ocak Pazartesi günü kent genelinde havanın parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Gün içinde sıcaklıkların sabah saatlerinde 10°C, öğle saatlerinde 16°C, akşam 14°C ve gece 11°C civarında seyredeceği bildirildi. Nem oranının yüzde 50-90 arasında olması beklenirken, rüzgârın keşişleme yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman 20-50 km/s hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Günlük yağış miktarının ise 3–5 kg/m² arasında olacağı açıklandı. Deniz suyu sıcaklığı 10°C olarak ölçüldü.

YER YER SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

AKOM’un haftalık tahminlerine göre İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak, sağanak yağışlar yer yer kuvvetlenecek:

27 Ocak Salı: 11-14°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu 28 Ocak Çarşamba: 10-13°C, aralıklı yağmurlu (3-10 kg/m²) 29 Ocak Perşembe: 10-14°C, sağanak yağmurlu (5-15 kg/m²) 30 Ocak Cuma: 9-13°C, sağanak yağmurlu (3-10 kg/m²) 31 Ocak Cumartesi: 8-12°C, sağanak yağmurlu (3-7 kg/m²) 1 Şubat Pazar: 8-10°C, hafif yağmurlu

Yetkililer, özellikle hafta ortasından itibaren etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskınlarına ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.