Kar fırtınası New York’u sarsıyor! 5 kişi donarak can verdi yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı

ABD’nin New York eyaletinde etkisini gösteren kar fırtınası ve kutup soğukları, hem gündelik yaşamı hem de ulaşımı felç etti. Havalimanlarında uçuşlar ertelenirken yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava koşulları ABD’nin Texas, New Jersey ve Washington D.C. gibi eyaletlerini de etkiledi.

920 BİNE YAKIN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI!

Olumsuz hava şartları nedeniyle, 300 binden fazlası Tennessee’de ve 150 bine yakını Mississippi'de olmak üzere 920 bine yakın kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerin artabileceğine ilişkin uyarılarda bulunurken başkent Washington’da 10 santimetre, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği kaydedildi.

5 KİŞİ DIŞARDA ÖLÜ BULUNDU!

ABD’de “tarihi” olarak nitelendirilen dondurucu soğuklar nedeniyle, 5 evsizin dışarda ölü bulunduğu açıklandı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, düzenlediği basın toplantısında, dünden bu yana 5 evsiz kişinin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini ifade etti.

Mamdani, “Onların ölüm sebeplerini şu an tam olarak bilmiyoruz ancak bu bize aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor.” açıklamasında bulundu. Evsizler ve ihtiyacı olanlar için New York genelinde en az 10 geçici ısınma ve barınma merkezi açtıklarını kaydeden Mamdani, “Bu merkezlere gelen hiç kimse geri çevrilmeyecek ve ayrıca buralarda gerekli gıda yardımları da hazır bulundurulacak.” dedi.

Mamdani, New York’ta okulların yarın kapalı olacağını, öğrencilerin evden çevrim içi eğitim göreceğini ifade ederek "Kar yağışı şehrimizi kaplamaya başlarken ve koşullar tehlikeli hale gelirken, okul binalarını kapatmak New Yorkluların güvenliğini sağlamak için gerekli bir adımdır." sözlerini sarf etti.

MAMDANİ KÜREKLE KARLARI TEMİZLEDİ!

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kar fırtınası nedeniyle yollarda biriken karları kürekle temizlerken görüntülendi.

ON BİNLERCE UÇUŞ ERTELENDİ!

Ülkedeki hava trafiğini takip eden Flightaware sitesine göre ülke genelinde bugün 11 binden fazla uçuş iptal edildi, 13 binden fazla uçuş da ertelendi.

“ACIMASIZ, DONDURUCU VE TEHLİKELİ”

New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, eyaletin yıllardır görmediği en uzun soğuk döneme ve en yüksek kar yağışı miktarına hazırlandığını ifade ederken özellikle Kanada sınırına yakın bölgelerdeki Watertown'da sıcaklığın rekor seviyede sıfırın altında 37, Kopenhag'da da sıfırın altında 45 derece kaydedildiğini ifade etti. Hochul, “Eyaletimizi bir Arktik kuşatması sardı. Acımasız, dondurucu ve tehlikeli.” dedi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon insanın, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzey doğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu duyurdu.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri"nin birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarılarda bulundu.