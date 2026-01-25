Kar fırtınası ABD’yi vuracak! Herkes eve kapandı market rafları bomboş kaldı

ABD'nin New York şehrinde bu hafta sonu ülkeyi etkisi altına alması beklenen dondurucu soğuklar ve kar fırtınası öncesinde Amerikalılar, marketlere akın etti. Market rafları bomboş kaldı. Beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle, ülkedeki 10'dan fazla eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), önümüzdeki günlerde ülkenin yarısından fazlasının yoğun kar yağışıyla birlikte "dondurucu soğukların" etkisi altına gireceğini duyurdu.

Ülkenin birçok noktasını etkisi altına alacak kutup soğukları ve kar fırtınasına karşı yetkililer, vatandaşlara uyarılarda bulunurken alışveriş merkezlerine akın eden Amerikalılar marketlerdeki rafların çoğunu boşalttı.

MARKET RAFLARI BOMBOŞ KALDI!

Habertürk'ün aktardığına göre, New York ve New Jersey civarındaki market ve süpermarketlerin özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda ürünlerinin bulunduğu raflar bomboş kalırken alışveriş arabaları ağzına kadar dolduruldu.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ!

Ülkede, 10'dan fazla eyalette söz konusu hava şartları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken okullar da tatil edildi. New York ve New Jersey Liman İdaresi de (PANYNJ), bu hafta sonu beklenen kar fırtınasından önce John F. Kennedy, Newark Liberty ve LaGuardia uluslararası havalimanlarında ek personel ve kar temizleme ekipmanıyla donatılmış acil durum operasyon merkezleri kurulduğunu ifade etti.

İki eyalete ortak hizmet veren en yoğun 3 havalimanından uçuş yapacak yolcuları uçuş iptallerine karşı uyaran PANYNJ yetkilileri ise, yolcuların uçuş durumlarını düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

