“Harry fırtınası” İtalya’yı vurdu: Faturası ağır oldu

“Harry fırtınası” İtalya’yı vurdu: Faturası ağır oldu
Yayınlanma:
Akdeniz'de hafta başında etkili olan ve İtalya'nın güney kıyılarını vuran "Harry" fırtınasının en az 740 milyon avroluk hasara yol açtığı bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası, Kalabriya Bölgesi ve Sardinya Adası kıyılarında etkili olan "Harry" fırtınasının neden olduğu ağır hasara ilişkin bilanço da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani, basına yaptığı açıklamada, ilk tahminlerine göre sahil kesimlerindeki altyapı, yollar, iş yerleri ve otellerde oluşan hasarın maliyetinin 741,5 milyon avro olduğu bilgisini paylaştı.

Sivil Savunma Ajansının Sicilya Şubesi de Ada'da fırtınadan en çok zarar gören kentin 110 milyon avroluk hasarla Messina ili ve çevresi olduğunu açıkladı.

firtina.jpg

Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldüEverest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü

YAKLAŞIK 1000 AİLE ELEKTRİKSİZ KALDI

İtalyan ANSA ajansı ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, çiftliklerin, balıkçıların ve işletmelerin gelir kaybıyla beraber söz konusu zararın toplamının 1 milyar avronun üzerine çıkabileceği ifade edildi.

Messina kentine bağlı Santa Teresa Beldesi’nde de şiddetli fırtınada elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle yaklaşık 1000 ailenin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Sardinya Bölgesel Yönetim Başkanı Alessandra Todde de kendi bölgelerinde altyapı ve çevre düzenlemeleri konusunda yüz milyonlarca avroluk hasar oluştuğunu kaydetti.

"Harry" fırtınası sebebiyle Sicilya Adası'nın doğu kıyısı, Sardinya Adası ile Kalabriya Bölgesi'nin güney sahillerinde oluşan tahribatın daha önce "eşi benzeri olmadığı" basında yapılan yorumlarda yer aldı.

Sahil kesimlerinde pek çok noktada yol çökmeleri, toprak kaymaları, yüksek dalgalar nedeniyle su baskınları, bazı binaların denize bakan cephelerinde ciddi hasarlar oluşmuş, bazı plajlarda da tamamen tahrip olmuştu.

Kaynak:AA

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Dünya
ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldı: Önce Amerika
ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldı: Önce Amerika
Macaristan Başbakanı Orban: Zelenski Davos'ta haddini aştı
Macaristan Başbakanı Orban: Zelenski Davos'ta haddini aştı