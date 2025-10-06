Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü
Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında hafta sonu kar fırtınası meydana geldi. Fırtınada 1 kişi yaşamını yitirdi.
KAR FIRTINASINDA BİR YÜRÜYÜŞÇÜ ÖLDÜ
Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletine bağlı Haibei Tibet Özerk İli'nin Laohugou bölgesinde fırtınadan etkilenen bir yürüyüşçünün beden ısısının düşmesi ve yüksek irtifa hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
Deniz seviyesinden 4 bin metre yükseklikteki bölgede devam eden kar yağışının arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığı, ekiplerin şimdiye kadar 137 yürüyüşçüyü güvenli şekilde tahliye ettiği aktarıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)