Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü

Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü
Yayınlanma:
Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında hafta sonu kar fırtınası meydana geldi. Fırtınada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında hafta sonu meydana gelen kar fırtınası nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kum fırtınası araçları birbirine kattı: 11 yaralıKum fırtınası araçları birbirine kattı: 11 yaralı

KAR FIRTINASINDA BİR YÜRÜYÜŞÇÜ ÖLDÜ

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletine bağlı Haibei Tibet Özerk İli'nin Laohugou bölgesinde fırtınadan etkilenen bir yürüyüşçünün beden ısısının düşmesi ve yüksek irtifa hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Deniz seviyesinden 4 bin metre yükseklikteki bölgede devam eden kar yağışının arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığı, ekiplerin şimdiye kadar 137 yürüyüşçüyü güvenli şekilde tahliye ettiği aktarıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Dünya
Suriye'de seçim sonuçları açıklandı
Suriye'de seçim sonuçları açıklandı
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı