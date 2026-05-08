Evde sigara içerse hapse girecek

Annesi tarafından huzursuzluk çıkardığı ve sigara içtiği gerekçesiyle evden uzaklaştırılması istenen kişi hakkında, 1 ay süreyle açık alanları dahil olmak üzere "evde sigara içmemesine" karar verildi.

Çekmeköy'de yaşayan Ş.T, oğlu M.C.T'nin huzursuzluk çıkardığını, evde sürekli sigara içtiği için rahatsız olduğunu ve oğlunun eve yardımda bulunmadığını belirterek, Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Anne, mahkemeye verdiği dilekçede, oğluyla mahkemelik olmak istemediğini vurgulayarak, sadece oğlunun evden biraz uzaklaşmasını istediğini kaydetti.

TEDBİRE UYMAMA HALİNDE ZORLAMA HAPİS

Talebi değerlendiren Anadolu Aile Mahkemesi ise 1 ay süreyle geçerli olmak üzere, M.C.T'nin annesine karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Mahkeme, M.C.T'nin tedbir süresince açık alanları dahil olmak üzere evde sigara içmemesine hükmetti.

Kararda, tedbire uymadığı takdirde M.C.T. hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağı belirtildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

