Akciğer kanseri vakalarının yüzde 85’i sigara kaynaklı!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, akciğer kanserinin yaklaşık yüzde 85 oranında sigarayla ilişkili olduğunu belirtti. Karalezli, akciğer kanserinin hem erkeklerde hem de kadınlarda kanser kaynaklı ölümler arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, akciğer kanserinin en önemli nedeninin sigara olduğunu belirterek, vakaların yaklaşık yüzde 85’inin sigarayla ilişkili olduğunu söyledi.

Karalezli, "Yüzde 85 oranında birbiriyle ilişkili' diyoruz. Ama tabii çevresel, mesleksel diğer faktörler de söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Sigarayla mücadele yoğunlaşacak

"BIRAKSANIZ BİLE RİSK BİTMİYOR"

Sigaranın vücutta bıraktığı kalıcı hasarlara değinen Prof. Dr. Karalezli sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Sigara kullanması nedeniyle ilaç etkileşimleri, ilacın daha az cevap veriyor olması, radyoterapinin daha az cevap veriyor olması gibi sorunlar olabilir bu hastalarda. Tabii sigaraya devam ettiği sürece ikinci bir kanser gelişme riski beklediğimiz şeyler. Zaten sigarayı bırakmış kişilerde bile akciğer kanseri riski devam ediyor ne yazık ki. Sigaraya başladıktan sonra meydana gelen yapısal değişikliklerin bazılarının geriye dönmesi ne yazık ki çok mümkün olmuyor.

Prof. Dr. Karalezli, bazı hastaların sigarayı bırakmakta zorlandığını belirterek, "Sigara bırakma kliniklerimiz aracılığı ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama kişinin kendinin istemesi gerekli. İstemediği sürece bizim onlara yardım etme şansımız ne yazık ki olmuyor." dedi.

"KANSER ÖLÜMLERİNDE AKCİĞER KANSERİ İLK SIRADA"

Akciğer kanserinin her iki cinsiyette de en ölümcül kanser türü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karalezli, "Erkeklerde de kadınlarda da birinci sırada akciğer kanseri ölüm nedeni. Erkeklerde prostattan sonra görülme sıklığı en fazla olan kanser. Kadınlarda da 4'üncü sırada görülme sıklığı; ama ölüm sıklığı her iki cinste de 1'inci sırada. Yani ortaya çıktıktan sonra ölümcül olma oranı artıyor" dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

