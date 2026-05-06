Kartalın domuz avını anbean yakaladı! 10 metre önünde yaşandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şoförlük yapan 28 yaşındaki Yusuf Işık, ilçe kırsalında seyir halindeyken doğada eşine az rastlanır bir ava tanıklık etti. Dere yatağından yukarı doğru ilerleyen domuz sürüsünü fark eden Işık, cep telefonuyla çekim yaptığı sırada bir kartalın sürüye dalış yaptığı anları saniye saniye kaydetti.

KARTALIN DOMUZ AVINI ANBEAN YAKALADI!

3 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda Yusuf Işık, aracıyla ilerlediği sırada karşılaştığı domuz sürüsünü görüntülemek istedi.

Kayıt sırasında gökyüzünde süzülen bir kartalın sürüye yaklaştığını gören Işık, çekimi sürdürdü. Görüntülere; kartalın ani bir manevrayla sürüye dalması, bir yavru domuzu pençeleriyle kavrayarak gökyüzüne yükselmesi ve sürüdeki diğer domuzların panik içinde dağılması yansıdı.

Işık, çektiği bu çarpıcı görüntüleri arkadaşlarına gönderdiğini, onların da bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştığını dile getirdi.

10 METRE ÖNÜNDE YAŞANDI

Doğada karşılaştığı ilginç olayları kaydetmeye meraklı olduğunu belirten Yusuf Işık, belgesellerde rastlanılacak o anları yaklaşık 10 metre gibi kısa bir mesafede yakalamayı başardı.

Yaşadıklarını anlatan Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür şeylere meraklıyım, telefonum da hep yanımda. Seyir halindeyken domuz sürüsü dere yatağından yukarı çıkıyordu. Kartaldan haberim yoktu. Bir anda kartalın domuz sürüsünün içine daldığını fark ettim. Kartal birinci seferde yavru domuzu alamadı, tepenin diğer tarafına geçti. Araçtan inip diğer tarafa geçip çekime devam ettim. İkinci seferde kartal bir yavruyu aldı. O anı çekerek ölümsüzleştirdim." (AA)