Tokat'ta nehirler taştı: Yüzlerce arazi göle döndü

Tokat Turhal'da şiddetli sağanak sonrası Yeşilırmak ve Dazya Çayı taştı. Yüzlerce dönüm ekili arazinin göle döndüğü afet ve taşkının boyutu, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, hayatı ve tarımsal üretimi felç etti. İlçede etkili olan yağışın ardından Yeşilırmak ve Dazya Çayı taşarken, yüzlerce dönüm ekili arazi sular altında kaldı.

NEHİRLER TAŞTI, TARLALAR GÖLE DÖNDÜ

Yağışla birlikte debisi yükselen Yeşilırmak ve Dazya Çayı’nın yataklarından çıkması sonucu Elalmış köyü ile Borsa ve Çevikler mahallelerindeki tarım alanları büyük zarar gördü. Nehir sularının tarlalarla birleştiği bölgede, ekili alanlar adeta bir göle dönüştü.

FELAKETİN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Taşkının yarattığı tahribat, dron ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, suyun geniş bir alana yayıldığı ve tarım arazilerinin tamamen suyla kaplandığı görüldü.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, bölgedeki su seviyesinin çekilmesiyle birlikte kapsamlı bir hasar tespit çalışması başlatılacak. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

